Barbara (45): “Dat beeld van een headbangende meneer Roemer raak ik niet meer kwijt”

Barbara (45) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze 2 zoons (David, 11, en Louie, 8) en een dochter (Judy, 6). Barbara weet veel van de Nederlandse politici. Bijvoorbeeld dat Marianne Thieme verslaafd is aan Netflix. Maar Barbara weet minder waar de partijen voor staan.

Sinds ik weet dat Emile Roemer van heavy metal houdt, stel ik me hem headbangend voor. In zijn keuken, na een dag vol zware debatten. (Tekst gaat door onder video).

Ik kan me voorstellen dat je hersenjeuk krijgt van dat politieke getouwtrek en dat headbangen helpt. Van Jeroen Dijsselbloem weet ik dat hij varkens houdt, van Marianne Thieme dat ze verslaafd is aan Netflix, van Alexander Pechtold dat-ie houthakt, met dank aan Ebru Umar op Libelle TV. Maar waarom onthoud ik dit allemaal? En belangrijker: waarom ken ik deze krankzinnige details van politici wél en weet ik minder goed waar hun partijen voor staan?

Zoals Claudia de Breij tijdens haar oudejaarsconference zei: “We stemmen vanuit ons onderbuikgevoel.” Ik ook, ik wil zeker weten dat een politicus weloverwogen besluit én dat ik hem of haar kan vertrouwen. Misschien helpt het dan om te weten dat Gert-Jan Segers zondags met zijn gezin ontbijt of dat Jesse Klaver zijn vrouw op handen draagt.

De verkiezingen denderen op ons af en ik heb me voorgenomen om zorgvuldig te kiezen, op basis van vertrouwen en standpunten. Daarom ben ik zo blij én trots dat we vanaf 1 februari een Libelle Kiescoach op onze site hebben. In combinatie met Ebru’s gesprekken met politici kom ik er wel uit op 15 maart. Maar dat beeld van een headbangende meneer Roemer raak ik niet meer kwijt.

In Libelle 6 (vrijdag 27 januari in de winkel) nog meer Emile Roemer. Ebru Umar tikt een eitje met de SP-lijsttrekker.

