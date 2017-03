Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom boerenkoolvla een prima gespreksonderwerp is

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer zoekt Vrouw’. Deze week heeft ze te doen met Davids Jorien en waarschuwt ze Marc: het is 5 voor 12.

Aflevering 7: het keuzemoment.

Ik logeerde afgelopen weekend op de boot waar het voor de boeren allemaal begon: de SS in Rotterdam. De plek waar Marc anderhalve maand geleden een inzinking kreeg bij het zien van zóveel post en waar Riks zo door zijn brieven heen was. De plek waar David zijn paardenmeisjesbetoog hield, Olke foto’s uit enveloppen trok en Herman in de ban raakte van Het Model. De plek waar – met de kennis van nu – goede, slechte en héél slechte beslissingen genomen werden.

Riks (39), Canada

Het-is-niet-voor-iedereen-Riks is een man van uitersten. Een staande ovatie voor de moeite die hij deed om Eline wat beter te leren kennen, wat hem een knuffel én ‘meer kopzorgen’ opleverde. En ik zat met mijn handen voor mijn ogen toen Claudia haar vertrek aankondigde, maar de Canadees bleek empathischer dan Arie Boomsma. Wát een transformatie! Of… misschien juichte ik toch iets te vroeg. Want hoewel de keuze vóór hem gemaakt was, moest hij Eline en Marit er nog wel even van overtuigen dat hij ook écht voor hen gekozen had. ‘Goed zo toch?’ En daar ging de koeienboer weer ouderwets de mist in. ‘Als je snel bent dan bel je even, dan kunnen jullie allebei mee.’ Duuuusss.

David (27), Roemenië

Wie ook even flink de mist in ging was onze Roemeense casanova. Want waar de eeuwige flirt (naast scheren) even niet aan had gedacht, was dat ons Yvon langs zou komen en hij één van de dames naar huis moest sturen. Susanne twijfelde – héél logisch – tussen vlinders en slaapgebrek en ook Mara was niet van verbazing van haar stoel gevallen als ze haar koffers had moeten pakken, maar Jorien? JORIEN?! Ze was zó overtuigd van de liefde tussen haar en de Roemeense boer dat ze de andere vrouwen al lang vergeten was, maar tegen ieders verwachtingen in was zíj degene die met wattenstaafjes en al op het vliegtuig naar Nederland werd gezet. Een schrale troost Jorien: het is nu even moeilijk, maar later zul je David dankbaar zijn dat je niet naar dat godvergeten oord geëmigreerd bent.

Marc (37), Zambia

Wat iedereen wél verwacht had, was dat één van Marcs vrouwen vroegtijdig zou afhaken. Irene gaf er de brui aan met een verhaal over een mislukte buitenlandse liefde, maar ik acht de kans groot dat ze het ook zonder hartzeer niet lang had uitgehouden met de Afrikaan. Ik-ben-wel-heel-erg-een-gevoelsmens-Anke twijfelt ook, maar is wel bereid om een dagje af te wachten en te ontdekken wat Marc ‘echt vindt of voelt’. En krullenbol Annekim? Die zit al zo lang tussen de olifanten dat ze blij is dat ze nog een paar dagen van Marcs ‘fysiek’ mag genieten. Maar ook dat is eindig Marc, het is 5 voor 12! Ga ervoor!

Herman (24), Frankrijk

Ik dacht even dat ik in een tussentijds reclameblok was beland, maar de Renault-reclame bleek een toertochtje van Herman en zijn vrouwen. Een Frans landschap, een liedje op de achtergrond en twee vrouwen die smoorverliefd op je zijn: wát een droomscenario. Al blijft het volgens Anne nog wel ‘lastig om te zeggen wat je voelt’ dus keuvelden ze over boerenkoolvla en hun favoriete instrument. Geen zorgen Anne, Herman heeft helemaaaal geen moeite met het praten over gevoelens. “Voor het vorige keuzemoment dacht ik meer aan degene die weg zou gaan dan degene die zouden blijven, maar ik denk dat in dit geval het andersom wordt. Denk ik. Maar dat kan ik nog niet echt zeggen.” Helder Herman. Héél helder.

Olke (51), Texas (VS)

OLKE WAT HEB JE GEDAAN?! Wat ik schreef over Harriets inBURGERingscursus was maar een grapje, maar Olke name het advies van zijn wij-eten-hier-alles-vader bloedserieus. Geen vlees = geen toekomst in Texas. Gelukkig zit die lieve Harriet niet met een gebroken hart in het vliegtuig, want de Fries bleef de afgelopen dagen ‘een beatje neutraaaeel’. Gelukkig bracht hij Yvons advies om wat meer te flirten en te krûppe na de eliminatieronde wel meteen in de praktijk met een etentje bij kaarslicht. Was-ie zelf ook blij mee, want ‘dit eet toch wel fijner zo aan tafel’. Lekker bezig Olke! En nu doorpakken. Alhoewel… normaal kan ik niet wachten tot het weer zondagavond is, maar deze week mag van mij wel eeuwig duren. Alberdien is namelijk een vrouw met een missie: er moet en zal gezoend worden…

Libelle’s Elselien (26) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

PS. Lees ook de blogs over aflevering 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van Boer zoekt Vrouw!

Beeld: KRO.