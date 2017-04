Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom ik meer Herman wil

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer zoekt Vrouw’. Ze raadt Marc aan om een hond te kopen en kreeg een brok in haar keel van De Knuffel van Herman en Fleur.



Aflevering 9: het (bijna) keuzemoment.

Ik dacht eigenlijk dat álle boeren hun vrouw deze week zouden kiezen, maar de KRO melkt (há!) de boel lekker uit en liet alleen de Fransman vertellen wie zijn grand amour is. Ik snap dat, want voor de liefde moet je de tijd nemen. Al denken sommige boeren dat hun tijd eindeloos is…

Riks (39), Canada

Het zoontje van Riks windt er geen doekjes om: er moet AS SOON AS POSSIBLE een stiefmoeder in zijn leven komen. Niet omdat kleine Owen liefde mist, maar omdat hij bij vaders nooit iets fatsoenlijks op zijn bord krijgt. ‘It smells good,’ concludeerde het uitgehongerde kind nog voor er überhaupt gekookt was in de stacaravan van de koeienboer. Riks is een man van weinig woorden, maar over één ding is hij heel duidelijk: tussen zijn aanstaande vrouw en kinderen ‘moet het goed zitten.’ Moeder Eline had dan ook een streepje voor toen Owen haar (opwarm)maaltijd bombardeerde tot ‘the best meal ever’ en spontaan zijn vlees ging snijden (al werd er ondertussen stevig voetje gevreeën met Marit). Nu is het de vraag wat minder zwaar weegt voor de koeienboer: een gebrek aan ervaring met kinderen óf een gebrek aan geloof in Onze Lieve Heer. Mocht de Canadees na het twijfelachtige stro-gesprek met Eline tóch voor haar gaan, dan betekent dat niet dat er voor Marit geen toekomst in Canada ligt. De plaatselijke dominee vond het namelijk alles behalve onplezierig om de roodharige Hollandse stevig te knuffelen. Duuuussss…

Marc (37), Zambia

Wat de visboer wel fijn vindt aan een relatie? ‘Dat je dan even iets om je heen hebt.’ Eh, ja. Ik raad de lieverd in dat geval aan om een zwerfhondje te adopteren. Hoeft-ie ook niet te praten over gevoelens. Maar hé, het gaat goed met onze hunk. Sterker nog, hij voelt zich super relaxed. SUPER RELAXED?! Als dít de ontspannen versie van de Zambiaan is, hoe gedraagt hij zich dan in hemelsnaam als hij zich ongemakkelijk voelt? Enfin, met nog twee vrouwen in de race gingen de sollicitatierondes vrolijk verder. De dames voerden babyvisjes (‘wel iets beter spreiden’) en Anke moest bewijzen dat ze heus wel met een tractor overweg kon. Annekim had op dat vlak niet zo veel vertrouwen in haar concullega. ‘Straks vliegen we door de voorruit.’ Marc concludeerde dat Anke het leuk zou vinden om naar Zambia te emigreren, maar vroeg zich af of er ‘hier iets is voor haar.’ HALLO?! AARDE AAN MARC! JIJ MISSCHIEN?! Marcs mannenvisjes functioneren het best met twee vrouwtjes om zich heen, maar ik vermoed dat Marc beter uit de verf komt zónder vrouw. Nogmaals: koop die puppy.

David (27), Roemenië

Voor onze Roemeense flirt geldt juist het tegenovergestelde: hoe meer vrouwen, hoe beter. SUPER GEWOON, ECHT SUPER. Susanne vindt het daarentegen vooral ‘superverwarrend’ en wenste dat ze de varkensboer gewoon op Tinder tegen was gekomen. Mara laat zich ondertussen helemaal inpakken door de Casanova in bodywarmer (‘Dan ga jij naar huis en gaan we gewoon een normaal leven beginnen. Ik kijk daar heel erg naar uit, weetje dat’), maar heeft niet in de gaten dat er in koeienletters PLAN B op haar voorhoofd staat. Als de picknick met Susanne volgende week uitloopt op een fiasco is David de hare, maar als de Utrechtse blondine het plots op haar heupen krijgt, weten we allemaal wie het Roemeense platteland vaarwel moet zeggen.

Herman (24), Frankrijk

De ‘tweeling’ ging brood halen, maar die arme Anne kreeg door de spanning geen hap door haar keel. Sterker nog, van pure ellende begon ze een potje te kotsen. Heel even dacht ik dat Yvon zowel Anne als Fleur uit haar lijden zou verlossen. “Er is heel goed nieuws. Hij is verliefd… OP JULLIE ALLEBEI.” Maar helaas, ik-voelde-het-al-wel-een-beetje-aankomen-Anne moest met een lege maag haar koffer, gitaar én gebroken hart inpakken. Ondertussen voltrok zich in de keuken een aandoenlijk tafereel. De oh-zo-liefdevolle-maar-ongemakkelijke-Knuffel (met een hoofdletter K) van de Fransman en zijn Fleur, die hun outfits overigens perfect op elkaar hadden afgestemd. Bij onderstaande boer smeekte ik afgelopen week nog om minder, minder, minder krûppe, maar van Herman wil ik meer, meer, meer. Dus niet alleen hand in hand (‘Dit voelt wel goed eventjes zo’). ZOEN DIE VROUW HERMAN, JE KUNT HET!

Olke (51), Texas (VS)

Voor wie het is ontgaan: ALBERDIEN KOMT UIT FRIESLAND. En ze is er van overtuigd dat dit in haar voordeel werkt bij de Texaans/Friese familie van Olke. Zal best, maar dan moet je dat Fries wel laten horen. Want zoals de koeienboer concludeerde: ‘Sandra is wat vlotter.’ En sportiever. Toch, Alberdien? ‘Ik kin it wol, mar ik ha der gewoan gjin sin yn.’ Waar de Friezin overduidelijk wél zin in heeft, is lichamelijk contact. En dat kreeg ze. Er werd gekrûpt én gekust naast de koeienstal. Om maar even in voetbaltermen te spreken: het staat 1-1 in de negentigste minuut. Wie gaat van de blessuretijd gebruikmaken om Olkes hart te winnen?

Libelle’s Elselien (26) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

Beeld: KRO.