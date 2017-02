Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom Olke echt heel slim is

Libelle’s Elselien is dol op ‘Boer zoekt Vrouw’. En net als de rest van Nederland heeft ze er een mening over. Na elke aflevering zet ze hier haar gedachten op papier.

Aflevering 4: de dagdate.

Wie in het echte leven een afspraakje heeft, gaat een hapje eten, naar de bios of – lekker gek! – een avondje bowlen. Niet in de wonderlijke wereld van Boer Zoekt Vrouw. Daar ga je schaatsen, paarden mennen, worsten draaien (applausje voor de productie!), knutselen met bamboe of je date boetseren. En dat bleek voor de ene boer een groter succes dan voor de ander…

Herman (24), Frankrijk

De aandoenlijke Fransman is te lief om Yvon tegen te spreken, dus daarom doe ik het maar: YVON, STOP MET JE GOEDBEDOELDE ADVIEZEN. We hebben namelijk allemaal gezien waar ze toe leiden. De paarden-date was één groot succesnummer, tot die arme schat 6 minuten nadacht over een door Yvon opgelegde ‘gevoelige vraag’ en vervolgens naar de wel heel bekende weg vroeg. Herman, negeer haar en praat gewoon weer over je favoriete blaasconcert. Jij blij, je vrouwen blij. En… nu er is geknuffeld moet je doorpakken! Er gaat in la douce France gewoon gezoend worden. Let je wel op dat je de juiste vrouw kust? Anne en Fleur lijken namelijk griezelig veel op elkaar…

David (27), Roemenië

Onze charmeur wil een vrouw die lekker ‘haar eigen ding gaat doen’ in Roemenië. JE EIGEN DING DOEN IN ROEMENIË? ALS JE ZELFS JE EIGEN PAARD NIET MEE MAG NEMEN? Ik snap wel dat Susanne meteen spijt kreeg van haar impulsieve actie om de boer te schrijven, helemaal toen ze tijdens het kleien nog eens wat beter naar zijn Rubensfiguur keek. Maar David is David en natuurlijk kreeg hij het toch voor elkaar om haar hart opnieuw te winnen in het korte 1-op-1-gesprekje. Ze leek tijdens het keuzemoment oprecht blij dat ze naar het Oostblok mag afreizen. En paardenmeisje Laura? Die kon het allemaal niet zoveel schelen en ging weer vrolijk terug naar haar pony. Iedereen gelukkig.

Marc (37), Zambia

Help me even: wat waren Marc en zijn vrouwen nou eigenlijk aan het doen daar op dat strand? Aan zijn vertwijfelde blik te zien wist de knappe boer het zelf ook niet. En door al die verwarring bleef het briefje met levensvragen in zijn broekzak branden. Dat komt straks tijdens de borrel wel, moet hij gedacht hebben. Maar toen werd hij wéér onaangenaam verrast. De Zambiaan kreeg een halve paniekaanval door de sprinkhanen die hij vond in zijn borrelhap, waardoor er helemaal niets zinnigs meer uit zijn strot kwam. Nicole had trouwens wel gelijk: een compliment voor Marcs goede smaak in vrouwen. En als Annekim in Zambia straks niet naar haar weesolifantjes vlucht, weet ik al wie zijn eerste grote liefde gaat worden.

Olke (51), Texas (VS)

Aan enthousiasme geen gebrek bij de Texaanse boer. Hij verruilde met liefde zijn slangenleren cowboylaarzen voor een paar schaatsen. Vond ik gek, want wie gaat zichzelf nu vrijwillig voor lul zetten op een ijsbaan? Kent deze man dan helemaal geen schaamte? Maar die slimme Olke denkt vooruit: schaatsen + vrouwen die dat niet zo goed kunnen = lekker krûppe.

Hartstikke gezellig was het, tot Alberdien boven een bord stamppot besloot om de inhoud van haar brief nog een keer ten gehore te brengen. Dat ze wéér verkondigde op zoek te zijn naar ‘een maatje’ en ‘een arm om je heen’ trokken de andere dames nog net, maar met die snik aan het einde van haar betoog heeft ze zeker geen vriendinnen gemaakt. Wel won ze er Olke’s hart mee. Een stap in de goede richting, maar Alberdien moet niet denken dat ze er al is. Er moet namelijk nog een hart gewonnen worden: dat van haar aanstaande schoonvader.

Riks (39), Canada

De droge Canadees was met de brief van ‘ik-zie-haar-nog-zo-geen-stront-scheppen-Catharina’ nog helemaal in de wolken, maar besloot gisteren toch dat zij niet de vrouw voor hem is. Dat had Catharina vorige week nog een klein drama gevonden, maar ik vermoed dat ze het er na de ‘je bent niet van het trekwerk’-grap wel met Riks eens is.

Over het eens zijn gesproken, dat is wel een voorwaarde als je een relatie wil met deze boer. Want als Riks zegt dat je qua geloof wat hem betreft op één lijn moet liggen, bedoelt hij zíjn lijn. Dat wordt nog een dingetje met Eline, die voor de camera’s voorzichtig opbiechtte dat ze niet gelovig is opgevoed. En dan heb ik het nog niet eens over het alarmerende voorstukje van volgende week, waarin Eline zich met de paniek in haar ogen afvraagt of ze niet toevallig in het volgende NPO-programma is beland: Floortje eh… Eline naar het einde van de wereld.

Libelle’s Elselien (26) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

