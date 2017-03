Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom Yvon haar mond had moeten houden

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer zoekt Vrouw’. Het kost haar nog minstens een week om het beeld van Olke in het bubbelbad van haar netvlies te krijgen. En lijkt Herman toch meer op David dan we dachten?

Aflevering 8: onzekere boeren en jaloerse vrouwen.

Je zou denken dat het ingewikkeld is om 3 vrouwen op je boerderij te hebben, maar de internationale boeren weten na deze week wel beter. 3 vrouwen maak je nog blij met een knipoog onder het melken, maar 2 vrouwen willen AANDACHT. Héél veel aandacht. Het liefst 1 op 1. En dat gaat niet alle boeren even goed af…

Marc (37), Zambia

Anke is ‘heel erg op zoek naar die aanvulling’, maar beseft nog niet dat de knappe visboer in een relatie maar weinig aan te vullen heeft. De assertieve Annekim heeft wél in de smiezen dat je bij de mompelende hunk het voortouw moet nemen. ‘Wil je mij je insmeerskills laten zien?’ En ‘Als jij niet op de jetski wilt, ga ik wel met iemand anders’. Het werkte, want we hebben de Zambiaan nog nooit zo zien stralen als na het jetski-ritje met de olifantendokter. Tip voor Anke: verander van tactiek nu het nog kan! Tenzij je wilt dat Marc volgende week, terwijl hij naar de vloer kijkt, mompelt dat jij degene bent die haar koffer moet pakken.

Herman (24), Frankrijk

De Fransman en zijn vrouwen zijn het eens: het gaat je niet in de koude kleren zitten als je liefde – hoe pril ook – niet beantwoordt wordt. En daarom ging het in de weilanden, tussen de brocante, in de moestuin én boven een bord stamppot over GEVOELENS. Over hoe moeilijk dat is. En hoe ingewikkeld. En verwarrend. En dat je het de ander ook gunt. En… KAN DIT ALSJEBLIEFT STOPPEN?!! C’est la vie, mensen. Godzijdank is ‘ik-ben-niet-de-man-voor-een-complete-pannenset’-Herman eruit: hij is op Fleur. Alhoewel… keek hij nou naar Anne toen hij in het restaurant zei dat hij verliefd is als hij kiest? CONSTERNATIE ALOM. Want het leek dan wel een grapje toen hij zei dat hij de brunettes tegen elkaar gaat uitspelen, maar misschien heeft hij toch meer David in zich dan we dachten…

David (27), Roemenië

David, David, David toch! Vorige week had de Roemeense boer nog spijt dat hij die arme Jorien tussen de biggen had doen geloven dat zíj de liefde van zijn leven was, maar dat lijkt hij nu alweer vergeten. Hij zette Mara op een voetstuk in het koolzaadveld door haar – handig of niet – met zijn overleden moeder te vergelijken terwijl Susanne zich uit pure ellende in de prostitutie stortte. En tijdens het kampvuur nam hij de blondine even apart om haar te vertellen hoe geweldig ze is. ‘Echt fantastisch, spontaan, sociaal. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel’. Beide dames zijn gewoon SUPER. ECHT SUPER. David wedt op 2 paarden om te voorkomen dat hij straks weer in zijn eentje watermeloenen moet kopen, maar hij maakt zijn vrouwen alleen maar ziek van onzekerheid. Maak snel je keuze David, voordat zij die keuze voor je maken.

Riks (39), Canada

Vorige week was ‘Ik-hoop-dat-jullie-beter-zijn-met-worst’-Riks nog zo lekker begripvol en gevoelig, maar deze week was de Canadees botter dan ooit. ‘Ik ben er heel eerlijk in geweest dat ik geen culinair wonder was. Dus kun je niet klagen. Dus.’ Eline kroop van ellende terug in haar schulp. En Marit? Die probeerde van die ruimte gebruik te maken, maar kwam ook niet verder dan het invetten van Riks’ lippen. De Canadees had tijdens de inbraak eh… het bezoekje aan de boerderij van zijn buurman nog een 1-op-1-tje kunnen regelen, maar liet de dames letterlijk en figuurlijk verdwalen op het vreemde erf. De koeienboer vroeg zich dan ook terecht af of hij misschien wat meer fysiek moet zijn met een knuffel of een arm of een hug. Goed plan Riks, maar één tip: kijk het alsjeblieft niet af bij je Amerikaanse buurman.

Olke (51), Texas (VS)

‘Ze willen dat je met ze flirt’, riep ons Yvon afgelopen week. Een simpel zinnetje, een ENORME impact. HAD NOU MAAR NIETS GEZEGD!!! Er was nog niet eens ontbeten of Olke begon al te krûppe. Er werd in aura’s gelegen, gestreeld en geplukt, geklapzoend in de bosjes (door Sandra) en na het eten – godzijdank kon dat zonder Harriet in een fatsoenlijk steakrestaurant – kwam het hoogte- dan wel dieptepunt: de hottub. Het bleef nu nog bij wat voetjevrijen en wat haantjesgedrag (Olke over zijn push-ups: ‘Ik kan er wel 20!’ En Alberdien doet aan PLEEENKEN), maar de seksuele spanning was voelbaar. Voor wie met jonge kinderen kijkt, sla volgende week maar even over. Alberdien – “Ik mis al zo lang lichamelijk contact” – wil namelijk alleen met Olke in het bubbelbad (zónder bikini). Ik hoop maar dat de Friezin klaar is voor een pittige strijd, want Sandra (60%) laat zich de kaas niet van het brood eten. Wordt vervolgd…

Libelle’s Elselien (26) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

Beeld: KRO.