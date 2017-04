Boer Zoekt Vrouw-blog: hoe Riks het ‘slim aan de wortel had’

Libelle’s Elselien blogt over Boer Zoekt Vrouw. Deze week is ze in shock over Riks bekentenis en verbaast ze zich over Davids postuur.

Aflevering 12: de reünie.

Ik vroeg de vriend zaterdag tijdens het eten hoe het met Susan ging. “Die van David bedoel je”, antwoordde hij. Eh, nee… de vriendin van je neef? Dat krijg je als je al twaalf weken lang (in de vriends geval onder lichte dwang) meeleeft met de boeren en hun vrouwen. Of je het nu wilt of niet: je gaat tóch een beetje van ze houden. Gisteren konden we zien hoe het de boeren sinds het keuzemoment was vergaan. Om het op z’n Olkes te zeggen: HOE GAAT HET MET JOOOUUUU?

Olke (51), Texas (VS)

Maar eerst: hoe eindigde dat tenenkrommende weekend weg van de boer uit Texaaaaaas en zijn Sandra? Nadat de blondine afgelopen week in een ijskonijn veranderde, was ik blij verrast dat ze nog hand-in-hand met de koeienboer over straat durfde. Maar hé, het werd zowaar nog gezellig: een potje biljart, een fotoshoot met een plastic stier en het hoogtepunt: line-dansen. De Brabantse bleek op de dansvloer een échte cowgirl en onze zachtaardig Olke was eh… gewoon zijn ongemakkelijke en reusachtige zelf. De koeienboer zag zijn vrouw stralen en vroeg zich af of het alleen door het dansen kwam of dat hij er ook nog iets mee te maken had. Na een shotje bij Billy Bobs schraapte hij al zijn moed bij elkaar en stelde hij de vraag waarop hij diep vanbinnen het antwoord al wist: ging er nog gekrûpt worden of was dit echt ‘the last moment’ tussen hem en de blondine? Gelukkig had hij niet alleen Sandra’s kaart, maar ook zijn 206 brieven bewaard. Zijn oog viel op een ietwat OVEDREEEEAAAVVEEEENNN liefdesbrief van de Zuid-Afrikaanse/Amerikaanse Karen. Toentertijd wilde de koeienboer per se een Hollandse, maar met de kennis van nu (ZE EMIGREREN DUS ECHT NIET BINNEN EEN WEEK!) leek zijn buurvrouw toch ook wel een aantrekkelijke kandidaat. De doorslag? Ze wil krûppe in het bubbelbad én kan hem bieden waar iedere man van droomt: IEDERE AVOND STEAK.

Riks (39), Canada

De Canadees had het ‘soms wel even slim aan de wortel’ tijdens de logeerweek en het weekendje weg met Marit, maar nu weten we waar zijn slapeloze nachten vandaan kwamen. DIE SMIECHT HAD AL DIE TIJD NOG EEN VROUW ACHTER DE HAND. ‘Citygirl’ Nicole zag het namelijk al heel lang helemaal zitten met de koeienboer, maar Riks wist pas ‘waj hebt als d’r niet meer is.’ Toen Marit in tranen op het vliegtuig was gezet, pakte die ‘domme knuppel’ de telefoon. “Ik zei: als je nog zin hebt, moeten we toch maar eens om de tafel gaan zitten.” Ik had de lomperik lekker in zijn sop laten gaarkoken, maar in het van alles en iedereen verlaten Canada is natuurlijk geen vent te bekennen dus Nicole stond meteen weer op de stoep. Zoon Owen blij (want weer eten op tafel), dochter Olivia blij (want eindelijk iemand die fatsoenlijk voor kan lezen) én Riks blij. Gewoon omdat hij stiekem, ergens heel diep in zijn hart, toch ook wel een béétje gevoel heeft. DUS.

Herman (24), Frankrijk

Natúúrlijk zijn de Fransman en zijn Fleur nog samen. De lieverd ging met taart op bezoek bij zijn schoonouders, maakte kennis met Het Paard en is verder gewoon héél, héél gelukkig. Wat het geheim is van de tortelduifjes? Ze kunnen helemaal zichzelf zijn! Alhoewel… Fleur vond het nu wel mooi geweest met de klassieke-coupe van haar grote liefde en stuurde hem naar de kapper. De opdracht: een beetje meer Marc. En Marc? Die had wel een béétje meer Herman willen hebben…

Marc (37), Zambia

Want de Zambiaan vond het WEL EVEN WENNEN om drie vrouwen in huis te hebben (en dan telde hij Yvon met haar lastige vragen nog niet eens mee). Krullenbol Annekim weet inmiddels dat haar hunk een jaar of drie nodig heeft om te ontdooien, maar stelde hem toch in één keer aan al haar familie en vrienden voor. De visboer kocht een bosje tulpen en stapte op zijn nieuwe schoenen (HELEMAAL LEUK? Zo knap als de boer is, zo lelijk waren zijn nieuwe stappers) over de drempel van de Twentse boerderij. Hij schrok zich een hoedje van de knuffel van ‘de goede vriendin’ (houd die vrouw in de gaten!) en probeerde zich te verstoppen voor ‘de gekke tante’. Gelukkig had de olifantendokter ook nog een saaie oom in de aanbieding die Marc vragen stelde over het enige waar hij wél gemakkelijk over praat: vissen. Gelukkig ziet Annekim het helemaal zitten om op een stuk land een paar mini-Marcs met hem te maken met een fijne bonus: hij mag een vijver!



David (27), Roemenië

Zoals de kersverse schoonvader van Herman treffend verwoordde: liefde gaat door de maag. Dat geldt ook voor de Roemeense boer, want David is niet langer ‘gezellig mollig’, maar gewoon ronduit dik. Gelukkig is Mara te verliefd om dat op te merken, want het gaat (daar is-ie weer) SUPERGOED tussen de varkensboer en zijn brunette. “Ze is lief, ze is begripvol. Wij hoeven niet tegen elkaar te praten om elkaar te begrijpen. Een veilig gevoel. Maar je leven is ook gewoon completer”, ratelde de schat. Enfin, de hoogste tijd om de vriendinnen van zijn droomvrouw te ontmoeten. Menig man zou daar als een berg tegen opzien, maar voor Dave (David) geldt: hoe meer vrouwen, hoe beter. Bij iedere andere boer was de wc-pottenrace in badjas (Waarom? Nee echt, WAAROM?!) het nieuwe ‘theekopje’ geworden (herinnert u zich de beelden van boerin Henrieke en haar veearts nog?), maar niet als je David heet. Want of je de positivo nu in een vervallen varkensstal op het Roemeense platteland of op een wc-pot zet: met een vrouw aan zijn zijde is alles gewoon SUPER.

Eind goed…

‘Cupido heeft 5 keer raak geschoten. Soms een beetje met een omweg, soms recht op zijn doel af’, concludeerde Yvon. Inderdaad zeg. Wie had gedacht dat de botte Riks, krûppige Olke, ongemakkelijke Marc, zachte Herman en flirterige David ALLEMAAL een vrouw zouden vinden? Eind goed al goed. Al moeten ze het vanaf nu natuurlijk rooien zonder de goede raad van ons Yvon. Gelukkig is er nog een stukje nazorg in de vorm van een Boer Zoekt Vrouw-feest. Tip voor de KRO: een zekere BZV-blogger kan ook wel een feestje gebruiken om de leegte op te vullen…

Libelle’s Elselien (26) groeide op op een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

PS. Lees ook de blogs over aflevering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 van Boer zoekt Vrouw!

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Beeld: KRO.