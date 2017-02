Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom ik een beetje boos ben op David

Libelle’s Elselien is dol op ‘Boer zoekt Vrouw’. En net als de rest van Nederland heeft ze er een mening over. Na elke aflevering zet ze hier haar gedachten op papier.

Aflevering 3: de speeddates.

Het is bijna niet voor te stellen, maar er bestaan dus mensen die zich afvragen waarom er alwéér een nieuw seizoen van BZV gemaakt wordt. Waarom zou je daar na 8 reeksen nog steeds naar kijken? Idols en The Voice zijn toch ook al jaren niet meer leuk? Klopt, maar bij Boer Zoekt Vrouw ligt dat anders. Want de ingrediënten (botte boeren, moeilijke accenten, melkstallen, ongemakkelijke stiltes en Yvon) zijn al jaren hetzelfde, maar de uitkomst is altijd anders dan je denkt. Want geef toe: NIEMAND (ook jij niet) had verwacht dat niet Riks of Herman, maar hunk Marc er een potje van zou maken bij de speeddates.

Smak, smak, smak

Voor we naar de boeren en hun dates gaan moet me overigens nog even iets van het hart: LIEVE BOEREN, KUNNEN JULLIE ALSJEBLIEFT STOPPEN MET ZOENEN? Ik dacht dat die 3 klapzoenen zonder dat je jarig bent onder de noemer ‘Randstedelijke aanstelleritis’ viel, maar deze trend is klaarblijkelijk tot ver in het (boeren)land doorgedrongen. Rustig maar, ik ben heus niet preuts en bij het afscheid mag je elkaar best even stevig beet pakken maar tijdens de ontmoeting met alle vrouwen, voor én na elke speeddate en dan ook nog bij het keuzemoment? Hou je een beetje in zeg. Enfin, de boeren.

Herman (24), Frankrijk

De EK-finale 1988, Tarik Z. die het journaal kaapte, Epke Zonderland die zijn 3 vluchtelementen liet zien: spannende televisie, maar dit alles viel in het niet bij de speeddate van Herman met Het Model. Vier miljoen Nederlanders hielden hun adem in toen Herman de nu al legendarische woorden sprak. “Wat ze van je kunnen maken met zo’n modellenfoto, het is ongelooflijk.” Iedere andere vrouw had Herman al lang een tik voor zijn Franse harses gegeven, maar Anne niet. Niet omdat ze bang of onzeker is, maar omdat ze ook heus wel begrijpt dat het voor Herman een opluchting is dat ze niet zo’n babe is als op de foto. Toch prettig als je een beetje op één lijn ligt, nietwaar?

Olke (51), Texas (VS)

Over op één lijn liggen gesproken: Olke’s vrouwen waren het roerend met hem eens. Alleen is maar alleen. Is ook zo, al mag het gezever van mij wel wat minder. Gelukkig vond de mevrouw met de roze kuif (zou ze deze coupe ook al gehad hebben op de foto die ze bij haar brief stuurde?) dat ook. Zij trekt haar laarzen aan en ‘staat zo overal tussen’. Helaas moet ze dat wel ergens anders dan in Texas gaan doen, want ze is niet door naar de volgende ronde. Ik vind Olke overigens een heel verstandig man. Want mocht het onverhoopt toch niets worden met de dames die hij heeft uitgekozen, dan heeft hij voor de komende 23 jaar in ieder geval genoeg gekrûpt.

Riks (39), Canada

Met onze Riks, voor het eerst sinds 12 jaar weer in Nederland, viel tijdens de speeddates weinig te krûppe. Hij bleef zijn heerlijke droge zelf. Riks krijgt een cadeau: ‘Ik ben helemaal niet van de paarden hé’. Riks’ date vraagt of ze mag zitten: ‘Nee je moet staan’. Riks wil weten waarom zijn date hem geschreven heeft: ‘Hoe heb je dat zo dat je mij een brief stuurt?’ Gelukkig was er schoonzus Alja, die zich uit de naad had gewerkt om er nog een romantisch tintje aan te geven. Voor iedere date een bosje bloemen (met maiskolf?) en een exclusief kijkje in Riks fotoboek. Tip voor Riks: afgelopen week complimenteerde ik je met het feit dat je eerst de brieven las en dan pas naar de foto’s keek, maar je had ze best nog een keertje na kunnen lezen. Waarom Claudia geen vent heeft? Tja… En tip 2: pas op voor ‘ik-zie-haar-nog-zo-geen-stront-scheppen-Catharina’. Ik geef je op een briefje dat er – behalve haar voorhoofd – nog iets niet klopt aan die vrouw.

Marc (37), Zambia

Die arme Marc zat afgelopen week zo met die 829 brieven in zijn maag, dat ik vermoed dat hij een selectie heeft gemaakt op basis van haarkleur. En zo zaten er 10 blondines met een jaloersmakend I woke up like this-gehalte op de knappe Zambiaan te wachten. Stuk voor stuk prachtig, spontaan én een CV vol Afrika-ervaring. Over dat laatste weten we nu ALLES. Lekker bezig Marc. Je zou denken dat een date via Skype in je nadeel werkt, maar voor de nerveuze boer bleek die afstand juist de sleutel tot succes. Gelukkig zat Marcs haar weer op z’n plek en werkten de ongemakkelijke sollicitatiegesprekken (nog) niet in zijn nadeel. Sterker nog, hij had ze geen groter plezier kunnen doen. Want als reisgrage types iets nog liever doen dan op reis gaan dan is het erover vertellen. Marc, neem volgende week wel even je lijstje mee en vraag die vrouwen in godsnaam wat ze willen met hun leven. Want als je het mij vraagt is het gros van deze babes op zoek naar een nieuw reisavontuur in plaats van naar een vader voor haar toekomstige kinderen.

David (27), Roemenië

Niet Marc, maar David is dus de charmeur van de serie. Waarschijnlijk heeft hij zich in zijn tijd in Duitsland een slag in de rondte getinderd en weet hij nu precies wat je tegen welke vrouw moet zeggen. Toen Yvon tussendoor even aan zijn tafeltje kwam zitten ging hij gewoon vrolijk verder. ‘Jezus wat zie jij er goed uit’. En toen hij die magische woorden sprak, zag je ons Yvon in gedachte huis en haard verlaten voor deze ietwat mollige casanova. Kan David de andere boeren (MARC!) misschien een cursus geven?

Paardenmeisje

Maar beste David, je krijgt van mij niet alleen maar lovende woorden. Ik ben namelijk ook een beetje boos op je. WANT HOE KUN JE IN GODSNAAM TÓCH HET PAARDENMEISJE KIEZEN?! Ja hoor, Laura is ánders dan de andere paardenmeisjes. Geloof je het zelf? Tijdens het keuzemoment stond ze in gedachte de manen van haar pony in te vlechten toen jij haar vroeg of ze met je mee op date wilde. En Jorien zou zo met je in het vliegtuig stappen, maar miss pony ‘wil vanavond eerst nog naar haar paardje toe’. Tja, mannen blijven zwakkelingen. Als een vrouw maar knap genoeg is gooien ze zo al hun principes overboord. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb…

Libelle’s Elselien (26) groeide op in een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

