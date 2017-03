Vrouwen hebben een hogere kans om verslaafd te raken aan hun smartphone dan mannen, blijkt uit onderzoek. Zo ver is het bij Libelle’s Linda nog niet, maar het mag zeker wel wat minder. Daarom ging ze de uitdaging aan om binnen een week haar smartphonegebruik te halveren.

Nee, ik ben niet verslaafd aan mijn smartphone. Vergeleken bij veel van mijn vrienden gebruik ik mijn smartphone eigenlijk helemaal niet zo veel. Als ik in gezelschap ben, probeer ik mijn telefoon in mijn tas te houden. Tijdens werktijd ligt hij op mijn bureau met het schermpje naar beneden. Maar zodra ik thuis ben, gaat het mis.

Nutteloos

Als ik in mijn eentje ben, dan kan ik het vaak niet laten. Voor ik het weet heb ik mijn smartphone in mijn handen en zit ik naar het schermpje te staren. Appjes versturen, even gluren op social media, het laatste nieuws checken of een filmpje kijken. Allemaal nutteloze minuten die flink aantikken… Want aan het einde van de dag heb ik toch vaak een paar uur besteed aan mijn smartphone, terwijl andere klusjes zijn blijven liggen. Hartstikke zonde, dus dat moet veranderen!

Stap 1

Daarom ging ik de challenge aan om binnen een week mijn smartphonegebruik te halveren.

Stap 1: uitzoeken hoeveel tijd ik nu gemiddeld aan mijn smartphone besteed. Ik downloadde de app Break Free, die bijhoudt hoe vaak en hoe lang je op je telefoon kijkt. 4 dagen lang liet ik mijzelf ‘tracken’ door de app: ik kwam uit op een gemiddelde van 2 uur en 8 minuten per dag. Daar moet dus (minstens) de helft vanaf.

Help!

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vroeg techblogger Nina Verberne van EditieNL om hulp. Nina heeft vorig jaar haar smartphone een maand lang uitgezet. “Je smartphone helemaal uitzetten is eigenlijk nog makkelijker dan minderen”, zegt Nina. “Zo lang je telefoon aanstaat, blijf je geconfronteerd worden met prikkels. Zeker als je door het minderen niet meer direct reageert op berichtjes: dat kan weer extra appjes opleveren van mensen die zich afvragen waarom je geen antwoord geeft.”

Tips

Mijn smartphone een week lang uitzetten, vind ik iets te drastisch, dus ik ga toch echt proberen te minderen. Nina heeft een paar goede tips voor me:

Begin met het uitzetten van al je notificaties, zodat je niet geconfronteerd wordt met prikkels als knipperende lichtjes, pop-ups of geluidjes uit je telefoon. Probeer elke dag een vast moment in te lassen waarop je al je mailtjes en berichten leest en beantwoordt, bijvoorbeeld aan het einde van de ochtend of het einde van de dag. Stel ‘smartphonevrije zones’ in: neem je telefoon bijvoorbeeld niet meer mee in de slaapkamer of op het toilet. Gebruik je je telefoon als wekker? Koop dan gewoon een echte wekker. Laat je telefoon eens thuis als je op stap gaat. In een groep vrienden zie je vaak dat als 1 iemand zijn telefoon pakt of op tafel legt, de rest dat ook doet. Maar andersom werkt het ook: als 1 iemand zijn telefoon niet bij zich heeft, laten anderen ‘m vaak ook in hun tas. Gebruik een app om je te helpen van je telefoon af te blijven. Bijvoorbeeld Forest, waarbij je een tijdslimiet kan instellen. Er bestaan ook doosjes waar je je smartphone in kan doen die het signaal blokkeren. Zo lang je smartphone in het doosje zit, kun je dus even helemaal geen appjes of smsjes meer ontvangen.

Daar gaan we!

Dag 1 van mijn challenge loopt compleet in de soep. Ik moet die dag werken en ben juist méér dan gebruikelijk op mijn telefoon bezig. We krijgen bij Libelle veel input via WhatsApp, daarnaast doe ik een paar telefonische interviewtjes en ik heb ondertussen ook nog veel contact met de oppas thuis. Als ik ’s avonds alleen thuis ben en uitgeteld op de bank zit, gaat het wederom mis. Deze dag moeten we maar gauw vergeten, want ik heb volgens de Breakfree-app ruim 3,5 uur op mijn telefoon gezeten. Oeps…

Het bakje

Dag 2 is aangebroken en ik ga het helemaal anders aanpakken. Ik pak de tips van Nina erbij: mijn notificaties had ik al uitgezet, dus daar ga ik het niet mee winnen. Ik besluit om van mijn hele huis een grote smartphonevrije zone te maken: als ik thuis ben, mag ik mijn telefoon dus niet bij mij dragen. In plaats daarvan zet ik een leuk bakje op het dressoir en leg daar mijn telefoon in. Het idee is dat ik mijn telefoon voortaan altijd in dat bakje leg zodra ik thuis kom. Eigenlijk net zoals je met je sleutels en je portemonnee doet: die houd je toch ook niet de hele dag in je broekzak?

De ommekeer

En warempel, het werkt! Als er iemand belt of appt, loop ik even naar het bakje en antwoord ik. Daarna laat ik de telefoon weer lekker liggen waar hij ligt, eigenlijk net zoals je vroeger je vaste telefoon gebruikte. Het aantal uren dat ik mijn smartphone gebruik, vliegt naar beneden:

– Op dag 2: 1 uur en 3 minuten

– Op dag 3: 1 uur en 1 minuut

– Op dag 4: 1 uur en 4 minuten

Overmoedig

En dan word ik overmoedig. Ik denk dat ik het nu wel zelf kan, zonder het bakje, en laat mijn telefoon een middag op tafel slingeren. Omdat hij zo in het zicht ligt, heb ik ‘m gelijk weer veel vaker in mijn handen. Niet omdat iemand mij belt of appt, maar uit gewoonte, om de tijd te doden. Het gevolg: een uitschieter van 1 uur en 44 minuten. Zonde!

Lege broekzak

De week van mijn challenge loopt op zijn eindje en ik wil het toch nog goed afsluiten. Op dag 6 ga ik een middag met mijn man op stap en ik laat mijn telefoon thuis. Als mensen mij echt heel graag willen bereiken, kunnen ze altijd nog mijn man bellen. Die lege broekzak is een heerlijk gevoel! Als ik thuiskom, zie ik dat ik 58 ongelezen appjes heb, maar die heb ik binnen 3 minuten allemaal gelezen en de belangrijke beantwoord. Zo’n vast moment om je berichten te lezen, wat Nina ook tipte, is helemaal zo gek nog niet.

Het resultaat

Heb ik het gevoel gehad dat ik veel gemist heb? Nee hoor, het gaf mij eigenlijk juist een relaxed gevoel. Misschien dat sommige vrienden wat langer op een antwoord van mij hebben moeten wachten op WhatsApp, maar ik heb geen klachten gehad. Bij ons thuis liggen de smartphones dus voortaan op een vaste plek, net als je vaste telefoon vroeger. Een beetje ouderwets misschien, maar het werkt! Mijn laatste dag sloot ik af met 1 uur en 2 minuten smartphonegebruik. Missie geslaagd!

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK: