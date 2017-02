Elsbeth (50): “Het had voor kip Annemarie heel anders kunnen aflopen”

Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (15 en 11) en een dochter (13). Zij kregen toen ze verhuisden twee kippen om te verzorgen, maar lang heeft dat niet geduurd.

Annemarie

“Toen wij net waren verhuisd van een flat naar een huis-met-een-tuin, vroeg een kennis of wij voortaan voor haar twee kippen wilden zorgen. Prima. Heel leuk zelfs. De twee gezusters – Annemarie en Jacqueline – kregen een flink deel van de tuin en af en toe wat etensrestjes, wij kregen dagelijks een ei. Een top-deal.

Tot Jacqueline na een jaar besloot te vertrekken naar de eeuwige jachtvelden. Annemarie heeft het nog een tijdje volgehouden bij ons, maar vond het moeilijk, zo in haar eentje. Dus veranderde zij in de gevleugelde versie van Houdini, en werden wij dat gezin dat wekelijks door de buurt rende, op zoek naar de ontsnapte kip. Dat klinkt grappiger dan het was. En hoe ze het deed, géén idee. Tot ik op een middag mijn jongste zoon inschakelde als privédetective. Verscholen achter de gordijnen zag hij hoe Annemarie via de dichtbegroeide laurierhaag naar boven tijgerde en er doodleuk vanaf sprong, de vrijheid tegemoet. Ik begreep de hint. Bij ons in de tuin viel gewoon te weinig te beleven, zonder soortgenoten. De kinderboerderij in de buurt bood uitkomst: na een middagje wennen (lees: vechten met de haan, die minstens een kop groter was), mocht ze blijven.

Ik zie Annemarie nog geregeld scharrelen, als ik langs de kinderboerderij fiets op weg naar de supermarkt. Of naar de poelier, ertegenover. Het had ook heel anders kunnen aflopen, denk ik dan.”

