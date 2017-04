Florine Wiers (42) is coördinator human interest en woont samen met Guido en hun 2 kinderen Gijs (5) en Fien (3) in Hilversum. Florine is gek op van die Bretonse truien met streepjes, maar zijn dat nu horizontale of toch verticale streepjes…?

Streepje zo

Mijn zoon Gijs is 5 en leert nu wat links is en wat rechts. Zijn ezelsbrug is zijn fiets: de Rem zit rechts, en waar de beL zit, is de linkerkant. Een van mijn vriendinnen weet het nog steeds niet. Vraag je haar of we linksaf moeten, zie je haar altijd nog even de hand vlak voor zich uit steken om te zien of de duim en wijsvinger een L vormen. En dan zijn we de afslag soms al voorbij. Iedereen heeft wel van dat soort zwarte vlekken: je krijgt het maar niet in je hoofd. Zo weet ik soms even niet wat ook alweer horizontaal is en wat verticaal is. Heel even schiet mijn brein dan weer langs de opties: de horizon loopt van links naar rechts, dus horizontaal is een liggende lijn.

Horizontaal of verticaal, kan me niet schelen, ik ben dol op streepjes. Niet op mijn behang, maar wel op mijn trui, sokken, bloesjes en rokken. Toen ik een jaar of 8 was, droomde ik al van die witte shirtjes met donkerblauwe strepen, die Bretonse truien, weet je wel? Zo mooi vond ik dat. En dan op het strand schelpjes zoeken, in de avondzon. Trui nooit gehad, schelpjes wel. En nog steeds ben ik dol op streepjes. Fris zijn ze ook! Wat ik alleen altijd vergeet, is of ik nou horizontale of verticale strepen moet dragen. Want horizontale strepen maken… dik toch? Of juist lang en slank? (Modevlogger Francoise legt het uit in de video hierboven.) En verticale strepen… zijn… zoals van die Bretonse truien toch? Nee, fout! Dat bedoel ik.

