Florine (43): “Wat was toch de lol aan ‘Wie is de Mol?'”

Florine Wiers (42) is coördinator human interest en woont samen met Guido en hun 2 kinderen Gijs (5) en Fien (3) in Hilversum. Florine moest eerst niks hebben van het tv-programma ‘Wie is de mol’. Maar toen ze verliefd werd, was ook zij om.



Elke vrijdag weer riep ik hoe stupide dat programma was, wanneer collega’s enthousiast met elkaar bespraken wie het toch kon zijn. Ik vond het idioot: een groepje semi-BN’ers mag naar een of ander prachtig, zonovergoten oord afreizen, om daar supergezellig spelletjes met elkaar te spelen. Volwassen mensen! Hoe verzin je het? Gedurende mijn relaas dropen de collega’s doorgaans af, om een paar meter verderop hun complottheorieën te hervatten, zonder mij. Begrijp me goed, ik kijk graag televisie. Maar wat was toch de lol aan Wie is de Mol?

Maar ik werd verliefd. En we settelden ons in een gezellig huisje. Lekker op de bank, naast elkaar, mijn voeten op zijn schoot. Ook op donderdagavond 20:30. Als je heel erg verliefd bent, stel je nog niet zo veel eisen. Dus hij mocht, als ware WIDM-adept, lekker zijn programmaatje kijken. Mij hoorde je niet. Of toch wel. Want binnen een halve aflevering was ook ik besmet met het molvirus.

Die semi-BN’ers bleken best leuke mensen. Ik had het gevoel dat ik ze kende. Die stomme spelletjes waren razend spannend. En die zinloze reisjes? Ik vond het wel prettig dat ik dankzij mijn nieuwe vrienden niet overal zelf naartoe hoefde te reizen. Kortom, dat Wie is de Mol? is een steengoed programma.

In de eerste Libelle van 2017 (vrijdag 30 december in de winkels) staat een korte Wie is de mol?-cursus voor beginnende kijkers.



Tekst: Florine Zweers. Beeld: Libelle