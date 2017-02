De zwangerschapsfoto’s van Beyoncé: Libelle’s Marleen denkt er het hare van

Het is het gesprek van de week: de zwangerschapsfoto’s van Beyoncé, die op een bijzondere manier aankondigde dat ze een tweeling verwacht. Libelle’s Marleen vindt er het hare van.

De teller staat inmiddels op 9,1 miljoen likes. Je moet haast wel onder een steen hebben gelegen om niet te weten waar dit over gaat: over de babybuikfoto’s van Beyoncé natuurlijk. Ze verwacht een tweeling, met (hopelijk) hubbie Jay Z en dat is wereldnieuws. Tuurlijk. Waarom lezen over Trump, Brexit, vluchtelingen en andere ellende als je ook kunt kijken naar deze, euhhh, smaakvolle foto’s van Bee?

Maar ben ik nou de enige die dit best heel rare foto’s vindt? Nee toch? Dus vraag ik me af: wat bezielt die vrouw?

5 dingen die ik me afvraag bij de I’m pregnant with twins-foto’s van Beyoncé:

Waarom die groene vitrage – pardon: die transparante sluier? Is het iets religieus of heeft ze het even van de wieg afgerukt? En what’s with all the flowers? Is dit een verborgen aanwijzing voor een nieuw zakelijk avontuur en gaan ze een keten van bloemenwinkels openen? Over het lingeriesetje maak ik me ook zorgen. Het is sowieso niet matching, dus wellicht dat het onderkantje van de donkerrode bh in de was zat. En dat Bee toen tegen Jay zei : “Schat, maakt niet uit, ik heb nog een bikinibroekje liggen, jeweetwel, die lichtblauwe met die ruches?” Volgens diepe denkers is dit plaatje een verwijzing naar Madonna, de maagd Maria, Moeder Aarde en noem maar op, maar ik denk eerder aan a: een zeer verwarde stylist of b: ook een stylist maar dan één die de boel keihard heeft lopen flessen.

De onderwaterfoto’s kan ik dan weer heel goed duiden. Dat is duidelijk een verwijzing naar dat Bee van plan is om in bad te bevallen. Ze weet nog niet of ze thuis het hele zwembad zal laten inrichten voor de onderwaterbevalling of dat ze een rustig plekje op een onbewoond eiland midden in de oceaan gaan zoeken, maar het wordt dus een Ariel-achtige bedoeling. Heel vooruitstrevend dus.

Nog even terug naar die onderwaterfoto’s: hoe blijven die lapjes stof zo goed zitten? Er hangt zelfs een heel artistiek lapje aan haar teen, wow. Zijn het misschien stroken gekleurd zeewier? Heel knap van Bee om ondersteboven in het water te blijven hangen – ik krijg dan altijd acuut water in mijn neus, niet te doen. Trouwens, ze heeft ook haar ogen open! Onder water! Superknap.

Die vrouw is buitenaards, ik zie niet eens kippenvel op die ‘net onder de douche vandaan’-foto. Terwijl het toch best koud is om half nat op de foto te gaan (Blue Ivy! Doe die deur dicht!!!) Brrr. Maar je moet er wat voor over hebben, voor 9,1 miljoen likes. Wel netjes gedaan, die bikinilijn, terwijl dat altijd best een uitdaging is met zo’n dikke buik. Maar daar heeft ze natuurlijk iemand voor, een personal wax-artist ofzo. Volgende keer even niet die duck-face graag.

Wat een rommelig balletpakje heeft ze uit de verkleedkist van Blue Ivy opgegraven. Dat lag daar samen met dat perzikkleurige shawltje denk ik. En enough with the green, dacht de stylist, we gaan nu voor wat stevige kleuren en een andere bra. Die verder niet belangrijk is want alle aandacht gaat toch naar de navelpiercing en dat schattige dochtertje. Die dan in vergelijking met de rest van het bloemengeweld met een zielig takje aankomt. By the way: die chaise longue waar ze op ligt… wát is dat voor een kitschding? Hebben B en J thuis de hal in 1000 en 1 nacht-sfeer gestyled? Het wordt steeds erger.

By far de raarste foto! Wat is dat met die rode auto? Waarom? WAAROM? En hoezo zit ze op het dak? Die auto heeft al in geen jaren meer gereden en nu zit het onder de motorkap ook vol met gebloemte.

Dus iemand heeft die auto van de sloop laten komen, stoelen eruit gerukt, struiken erin gepropt en Bee is op dat dak geklommen, zwanger van twins en wel? Dat is toch het toppunt; dat je in je lingeriesetje, met plakplaatjes op je arm en been, extensions in je haar, in de tuin op een rammelende roestende pick-up klimt. Zwanger. Van een tweeling. Met op de achtergrond een laken met wolkenprint en rechts in beeld nog net een stukje ‘mansion’. Op dit moment had Jay moeten zeggen: “Schat, nu is het echt klaar, dit doen we niet. En die plakplaatjes doen we ook niet.”

Het bevestigt maar weer eens wat iedereen wel weet: zwangere vrouwen doen soms rare dingen. Ook als ze wereldberoemd zijn. En wij maar kijken…

