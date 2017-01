Helene (35): “Aan één ding kan ik maar niet wennen: de Hollandse winter”

Helene van Santen (35) is online redactiemanager bij Libelle. Ze woont samen met Navin (36). Helene is dol op Nederland. Ze houdt van het eten, de tulpen en de vrijheid. Maar waar ze niet van houdt, is kou.

Ik hou van Holland. Hagelslag eet ik al sinds mijn kindertijd regelmatig op een bruine boterham. Mijn heimelijke genoegen: soms giet ik een beetje hagelslag in mijn vanillevla. Of ik strooi het op een boterham met pindakaas. Heerlijk! Broodjes kroket ben ik ook gek op. Als ze in het bedrijfsrestaurant liggen, kan ik de verleiding nooit weerstaan. Snert, andijviestamppot en drop, zo Hollands en zo lekker. Om van stroopwafels nog maar te zwijgen.

Tulpen vind ik prachtig, nijntje een schatje, de Rode Kater is mijn lievelingsdier. Ik houd ook van de vrijheid die wij Nederlanders hebben. Om te kunnen houden van wie je houdt, te mogen geloven wat je wilt geloven, te kunnen zijn wie je bent. Nederland is een fijne plek om te wonen.

Aan één ding kan ik maar niet wennen: de Hollandse winter. Ik houd gewoon niet van kou. De hele winter loop ik te bibberen, hoe warm mijn jas ook is. Van mij mag het het hele jaar door zomer zijn. Maar toen ik de prachtige pagina’s in Libelle van volgende week zag met het thema Hollandse winter, besefte ik ineens hoe mooi Nederland juist in de winter is. Sneeuwpoppen maken, schaatsen op natuurijs, warme chocolademelk drinken. Weet je wat? Ik trek gewoon mijn allerdikste trui aan en zet de verwarming een graadje hoger. Dan wordt het zelfs voor mij genieten, die Hollandse winter.

Libelle 4 (vrijdag 13 januari in de winkels) staat helemaal in het teken van de Hollandse winter. De dikste truien en accessoires in de kleuren van de Nederlandse vlag komen voorbij.



Beeld: Libelle