Helene (36) vond eindelijk het strand van haar dromen

Helene van Santen (36) is online redactiemanager bij Libelle. Ze woont samen met Navin (36). Helene droomde al jaren van een tropisch strand en prachtige turquoise zee en toen was daar dat kleine eilandje naast Mauritius.

Magische 20 minuten

Het stond al jaren op mijn verlanglijstje: ooit op een tropisch strand met hagelwit zand en turquoise zeewater staan. Ik ben op veel mooie bestemmingen geweest, van Cuba tot Thailand, maar het strand van mijn dromen had ik nog niet gevonden. Tot mijn liefje en ik op vakantie naar Mauritius gingen.

Op dag drie van onze reis gingen we op excursie naar een piepklein eilandje vlak naast Mauritius, op een kwartiertje varen met de speedboot. Onze verwachtingen waren hooggespannen. Toen we er aankwamen, zagen we een heleboel toeristen op een kluitje zitten. O nee, dachten we. Maar mijn vriend kwam op het briljante idee om naar de andere kant van het eilandje te lopen. Daar zagen we een inham van de zee, waar het water tot ons middel kwam. En daarachter lag een prachtig strand.

Met onze tassen boven ons hoofd liepen we door de inham en later verder over het strand. We gingen de bocht om en… daar was het, het mooiste strand dat ik ooit had gezien. Het was alsof iemand vlak daarvoor een potje turquoise inkt speciaal voor ons in de zee had gekieperd. En we waren helemaal alleen! De tranen sprongen in mijn ogen van geluk. Mijn vriend wist niet hoe snel hij de camera uit zijn tas moest halen om dit vast te leggen. Helaas waren meerdere mensen ons gevolgd en waren we al snel niet meer alleen op dat prachtige stukje strand. Maar die magische twintig minuten, waarin we alleen op de wereld waren op de prachtigste plek ooit, zal ik nooit vergeten.

Deze week in Libelle: De stranden van Denemarken. Niet tropisch turquoise, wél zalig rustig! Vanaf vrijdag 24 maart is Libelle 14 in de winkels te vinden.

