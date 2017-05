Helene van Santen (36) is online redactiemanager bij Libelle. Ze woont samen met Navin (36). Helene vindt de tuin van haar moeder prachtig, maar is stiekem wel blij dat ze er zelf niet in hoeft te wroeten.

Het is mijn moeders grootste trots – naast haar (klein)kinderen natuurlijk – : de tuin. En ik moet zeggen dat haar kleurrijke, fleurige stukje grond er best mag wezen. Zodra de temperatuur ook maar enigszins boven het vriespunt uitpiept, rent mijn moeder naar het tuincentrum om mooie plantjes en bloemen in te slaan. Vervolgens heeft ze de grootst mogelijke moeite om alles naar huis te slepen, maar eenmaal daar, is ze dat alweer vergeten. Want dan kan ze aan de slag met haar grootste hobby: in de aarde wroeten.

Ik vind haar tuin prachtig; ik zit er als ik ’s zomers bij haar op bezoek ben graag in een luie stoel van het zonnetje en de plantjes te genieten. En met Pasen is het dé perfecte plek om eieren te verstoppen, want er zijn overal kleine hoekjes en gaatjes. Zelf zou ik ook heel graag zo’n tuin willen, maar er is één probleem: ik heb het tuinieren-gen niet van mijn moeder geërfd. Dat heeft vooral te maken met mijn aversie tegen beestjes. Pissebedden, slakken, torren, mieren, ze leven allemaal in een tuin. Dat is normaal, dat weet ik ook wel, maar ik wil ze niet aanraken en dat gebeurt toch als je in de aarde moet wroeten. Dus mij niet gezien.

Daarom ben ik zo ontzettend blij met de tuin van mijn moeder. Daar kan ik heerlijk van genieten, zonder groene vingers te hoeven hebben. Bedankt, lieve mama!

Deze week in Libelle: “Ober, er zit een viooltje in mijn salade” over alles wat de tuin te bieden heeft – zoals eetbare bloemen. Vanaf vrijdag 28 april is Libelle 19 in de winkels te vinden.