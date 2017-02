15 dingen die ik leerde van ‘Ik vertrek’

Libelle’s Elselien is een trouwe fan van ‘Ik vertrek’ en nee, ze kijkt heus niet alleen uit leedvermaak. Je steekt er namelijk ook een hoop van op.

VIDEO: Jolanda en Theo uit Ik vertrek blijven voorlopig gewoon in Gambia, vertellen ze aan Shownieuws.

Geen zorgen, ik zal je niet vervelen met teksten als ‘je moet ook eerst de taal leren’ en ‘je voelt toch aan je water dat die aannemer niet te vertrouwen is’. Afgezien van deze clichés kun je namelijk veel leren van de deelnemers van ’s lands populairste emigratieprogramma. Of je nu wilt emigreren of niet.

Met collega’s en fans van het eerste uur Marleen & Elsbeth zette ik de beste tips voor je op een rijtje:

1) Een afscheidsfeest geef je bij voorkeur in een gedateerd buurthuis of sportkantine

Niet alleen omdat het praktisch is met een grote groep familie en vrienden, maar ook om een beetje begrip te kweken. Want tante Griet (‘Ik zou zelf nóóit emigreren met 2 puberende kinderen’), kijk eens even om je heen. Wil je híer dan de rest van je leven slijten?

2) Trek je niets aan van wat anderen van je vinden

Want tante Griet (zie 1) kan van alles en nog wat vinden, maar jíj bepaalt zelf hoe jij je leven inricht (en stiekem zijn ze gewoon jaloers).

3) Als je meer rust wilt in je leven, blijf dan thuis

Dat bewijzen Don en Brigitte die op hun Franse camping dagen maken van 16 uur.

4) Neem stroopwafels mee voor de nieuwe buren

Een briljante tip van het olijke duo Floor en Gerieke, het meest ontspannen stel uit de hele Ik vertrek-historie. Geldt ook als je deze zomer gewoon 2 weken gaat kamperen en een band wilt opbouwen met die leuke Franse buurman in de caravan naast je.

5) Ga je verhuizen of verbouwen? Bel IEDEREEN die je kent

Nog zo’n fijne levensles van de Utrechtse vriendinnen (zie 4). Zij trommelden al hun vrienden en familie op om dat communistische Tsjechische zomerkamp in één weekend om te toveren tot vakantieparadijs. Hoe? Ze maakten een schema met een heel duidelijke taakverdeling (wat voor sommige vrienden wel betekende dat ze 2 dagen lang non stop hout moesten hakken, maar een kniesoor die daarover klaagt).

6) Een slechte relatie blijft een slechte relatie

Ook wanneer je die Vinex-wijk in Alphen aan den Rijn hebt verruild voor een leven als god in Frankrijk.

7) We mogen onze handjes dichtknijpen met de kapsters in Nederland

Of het feit dat ze ons verstáán als we uitleggen wat we willen. Want Jolanda, wat heb je precies gezegd toen je die Gambiaanse kapsalon binnenstapte?

8) Iets te vieren? Vergeet de burgemeester niet uit te nodigen

Ook als je gewoon een schuurtje in je achtertuin in Heerhugowaard wilt zetten. Baadt het niet…

9) Wees nooit sceptisch over de septic tank

Hij kan altijd wel érgens in de grond.

10) Wat er ook gebrouwen wordt, je drinkt het op

Deze levensles had Sjaak (van Irma) al snel in de smiezen toen hij voor het eerst bij zijn Hongaarse buren op de koffie eh… palinka ging.

11) Wat niet weet, wat niet deert

Dus vraag nooit een vergunning aan als daar niet nadrukkelijk naar gevraagd wordt. Het kan je maar zo je watermolen én je huwelijk kosten.

12) Laat nóóit je zoontje naar de elektricien bellen

Daar weet de familie Paauwe, die naar Frankrijk vertrok, alles van.

13) Een beetje vertrekken bestaat niet

Dat is net als ‘een beetje zwanger’. Of je gaat, of je gaat niet. Dus bij voorkeur niet halverwege de verbouwing terug naar Nederland om in de plantsoenendienst te werken.

14) Ga je emigreren? Geef je dan vooral op voor ‘Ik vertrek‘.

Nee, ik word niet gesponsord door de Avrotros, maar deelname aan dit programma levert je simpelweg naamsbekendheid op die je keihard nodig zal hebben. En mocht er na het zien van jouw aflevering écht geen enkele Nederlander oren hebben naar een vakantie op jouw park (zoals bij die lieve Sjaak en Irma) dan heb je altijd nog een prachtig videodagboek als herinnering.

15) Zorg dat je glas altijd halfvol is

Dat maakt alle ellende die nog op je pad komt een stukje draaglijker. Proost!

