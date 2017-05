Afvallen zonder op dieet te gaan of meer te bewegen, wie wil dat nu niet? Uit tientallen onderzoeken blijkt dat hoe meer je op je eten kauwt, hoe minder je uiteindelijk eet. En het zou nog meer gezondheidsvoordelen hebben. Libelle’s Elselien testte het een week lang uit door op iedere hap 20 keer te kauwen.

‘Niet zo schrokken’, riep mijn moeder vroeger altijd. Tja, mijn broers en ik hadden onze borden inderdaad altijd in no time leeg. En nu nog ben ik tijdens de lunch of etentjes vaak degene die als eerste klaar is. Dat moet toch anders kunnen? Zeker wanneer het zoveel gezondheidsvoordelen heeft.

Hap, slik, weg

Want kauwen is gezond, hierover zijn legio onderzoekers het eens. Je ben je namelijk bewuster van wat je eet, het is gunstig voor je spijsvertering, je wordt minder snel ziek én – ook niet onbelangrijk – je eet minder. Zo blijkt uit Chinees onderzoek dat de groep die 40 keer op haar eten kauwt maar liefst 12% minder at dan de groep die slechts 15 keer kauwde.

Bewuster

Kortom: de moeite waard om het eens te proberen. Hoe ging dat? Tijdens mijn ontbijt en lunch had ik niet het idee dat ik perse minder at (die boterham moet toch op), maar ik was me wel een stuk bewuster van het feit dát ik aan het eten was. Wanneer je 20 keer kauwt op elke hap, wordt het automatisch moeilijk om allerlei andere dingen tussendoor te doen. Kleine kanttekening: 20 keer kauwen is in sommige gevallen wel érg veel en zorgt ervoor dat je vooral heel veel speeksel in je mond hebt. Niet zo lekker dus.

Meer = minder

Bij het avondeten merkte ik voor het eerst dat ik door mijn kauw-challenge ook daadwerkelijk mínder at. Waar ik normaal nog wel een keertje extra opschep, was dat nu niet nodig omdat ik al vol zat (of omdat mijn vriend al 10 minuten zat te wachten tot ik eindelijk eens klaar was). Daarnaast voelde ik me minder opgeblazen dan normaal. Na een volle week kauwen, kauwen en nog eens kauwen zag ik op de weegschaal helaas nog geen resultaat, maar ik ben ervan overtuigd dat het op de lange termijn effect heeft op mijn gezondheid én gewicht.

Dit zegt de deskundige

Ik legde mijn bevindingen voor aan onze voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein en ze vindt het logisch dat ik door meer te kauwen minder eet. “Er zit naar schatting een vertraging van ongeveer 20 minuten tussen onze maag die vol is en onze hersenen die ons daarop alert maken. Je kan je dus voorstellen dat het achterover slaan van een smoothie dan helemaal niet zo handig is.”

Voedingsstoffen

Ook geeft ze nog een aantal goede redenen om vooral goed te blijven kauwen: “Er worden dan enzymen aangemaakt die ervoor zorgen dat onze voeding ook beter verteert en uiteindelijk opgenomen wordt. Het wegschrokken van brood bijvoorbeeld zorgt ervoor dat alle voedingsstoffen minder goed door ons lichaam opgenomen worden”. Daarnaast is kauwen volgens Wendy ook gewoon bewegen en dat is altijd een goed idee. “Het zorgt ervoor dat onze doorbloeding beter wordt, ons werkgeheugen verbetert en dat stress afneemt.”

