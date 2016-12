Kim valt af: “Ik ben nog steeds niet slank, maar het zit er wel aan te komen”

Het einde van het jaar is in zicht. Een mooi moment voor Kim om terug te blikken. Heeft ze haar goede voornemens vol kunnen houden?

Week 17. Aantal kilo’s: 97,2 (-10,8 kilo)

Ik schrik er een beetje van… Het is de donderdagochtend voor Kerst, het huis ruikt naar muffins en Cis ligt net weer in bed. Zoals tegenwoordig elke donderdagochtend kruip ik achter mijn toetsenbord om aan mijn blog te beginnen. Het eind van het jaar blijft door mijn hoofd spoken. Dit jaar is echt wel heel bizar hard omgevlogen, toch? Voor mijn gevoel is het nog maar vorige maand dat ik me bedacht dat het nog lang geen Kerst zou zijn.

Nog steeds niet slank

Maar goed, ik schrik, maar er verschijnt ook een glimlach op mijn gezicht. Wat een jaar weer! Oké… tijd om de balans op te maken. Helaas moet ik meteen, zoals ieder jaar, constateren dat ik mijn jaarlijks terugkerende goede voornemens weer mee moet nemen naar het nieuwe jaar. Die foto’s zijn nog steeds niet uitgezocht en te bewonderen in een mooi boek. De mensen bij wie ik vaker zomaar even langs wilde wippen, hebben mij net zo weinig gezien als het jaar ervoor en ik ben nog steeds niet slank.

Loser

Maar voordat ik mezelf een loser ga voelen, bedenk ik me vlug dat het afgelopen jaar evengoed een gaaf jaar was. Want van mijn voornemens is dan wel niets terechtgekomen, er zijn wel andere gebeurtenissen geweest die mij nog gelukkiger hebben gemaakt dan ik al was. Over het fantastische feest dat we voor ons trouwen gaven, wordt bijvoorbeeld nog steeds gesproken. En eindelijk heb ik ook eens een hobby voor mezelf gevonden: schrijven! Nooit geweten dat ik daar zo blij van werd. En door die nieuwe hobby moet ik nu veel vaker voor mezelf kiezen. Dat is een dikke vette: check!

Serieus genomen

Man en kind doen het super en volgens mij vinden zij het ook nog steeds leuk met mij. Op mijn werk word ik, ondanks dat ik nu parttime werk, ook nog steeds serieus genomen. Mijn besties weten dat ze altijd bij me terechtkunnen en ik weet ook bij wie ik moet aankloppen in mindere tijden. Ik heb een onvergetelijke vakantie op Ibiza meegemaakt en ik mocht gaan schrijven voor Libelle.

Festivals en feestjes

Ik heb vreselijk genoten op festivals en feestjes omdat ik fantastische ouders en schoonouders heb waar Cis met heel veel liefde naartoe gaat. En natuurlijk, last but not least… ik ben gezonder! Want inderdaad, nee ik ben nog steeds niet slank, maar het zit er wel aan te komen! Dus ik heb volgend jaar in ieder geval wel één jaarlijks terugkerend voornemen minder. Ha!

Toffe kerst voor iedereen!



Kim Wijnker (37) is getrouwd met Nick (32) en moeder van dochter Cis (1). Ze heeft een gelukkig leven, maar met één ding is ze helemaal klaar: de overtollige kilo’s. Kim wil afvallen. Elke week deelt ze haar ervaringen op Libelle Daily. Hoe gaat het met haar ‘afvalrace’?

