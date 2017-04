Kim Valt Af – dít is het allerbeste en enige echte goede ‘medicijn’ tegen te veel eten

Vorige week was Kim niets afgevallen en dat vond ze heel vervelend om te delen. Deze week moét ze wel wat kwijt zijn, want ze heeft het beste medicijn gevonden.

Want er is maar één ‘medicijn’ dat je in een week tijd 5 kilo laat afvallen. Maar daar word je dan weer totaal niet vrolijk van. Kim valt nog liever een week helemaal niet af.

Libelle Lijnt Lekker

Op de Facebookpagina Libelle Lijnt Lekker vind je alle blogs en vlogs van Kim – plus andere herkenbare verhalen van vrouwen die willen afvallen.

