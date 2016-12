Kim valt af: “Het water loopt me in de mond als ik aan Oud & Nieuw denk”

Kim is inmiddels alweer 18 weken bezig met haar afvalrace. Ze heeft een gezellige Kerst achter de rug, maar tegen Oud en Nieuw kijkt ze toch een beetje op. De verleiding is daar namelijk extra groot.

Bij mij in de familie wordt Kerst uitbundig gevierd. Door de familie van mijn vaders kant en de familie van mijn moeders kant. Dat betekent eigenlijk dat mijn beide kerstdagen al zo lang ik me kan herinneren zo goed als vol zitten. Want ondanks dat allebei de families heel relaxed zijn en het absoluut geen verplichting is om te komen wil ik er toch altijd wel heel graag bij aanwezig zijn. Ook al is het maar een uurtje. Noem me ouderwets, maar bij Kerst hoort voor mij familie (en eten… zei ik dat hardop?!).

Verjaardagen

Nu is het ook nog eens zo dat allebei mijn broertjes een kindje hebben dat met de Kerst jarig is. Enig die kerstkindjes, dubbel druk en dubbel gezellig dus! Dit jaar besloot de familie van Nick om op kerstavond Kerst te vieren. Helemaal top! Want dat betekent ietsje minder stress tijdens Eerste en Tweede Kerstdag. En omdat kerstavond dit jaar op zaterdag valt is dat helemaal een prima plan.

Zichtbare kilo’s

Nou, we hebben ze overleefd hoor! Wat een gezelligheid! Ik heb wat afgelachen, gegeten, gedronken en gedanst. En ik ben er nog! Gevoelsmatig wat zwaarder dan anders, maar qua echte zichtbare kilo’s op de weegschaal valt het allemaal reuze mee. Ik mocht steeds zelf mijn bordjes samenstellen dus ik kon enigszins bewust kiezen. Enigszins inderdaad, want sorry, ik had echt geen zin om alleen maar gezonde keuzes te maken. Van de minder verstandige keuzes heb ik keihard genoten, hap voor hap en slok voor slok. En vanaf derde kerstdag ben ik extra streng voor mezelf geweest, het lijkt erop dat dat zijn vruchten wel heeft afgeworpen.

Minimaal 3 gangen

Maar nu moet ik dus nog Oud & Nieuw doorkomen. Tsja… dat wordt een beetje een ander verhaal vrees ik. Twee toppers van vrienden komen voor ons en voor de vriendengroep koken. Juist ja, een voorgerecht… een hoofdgerecht… een bijgerecht… een toetje… een bijpassend drankje erbij… Zoiets gok ik. En dat komt allemaal voor mijn neus te staan, op een bordje of in een glas dat helemaal voor mij alleen is.

Goddelijk

Kijk en dan is het dus, voor mij, onmogelijk om bijvoorbeeld alleen maar de helft op te eten. Dat kan ik niet en dat wil ik ook niet, zo zonde! Ik weet namelijk nu al dat het goddelijk zal smaken. Ik kijk er naar uit! Het water loopt me in de mond als ik aan oudejaarsavond denk. Tuurlijk zie ik er heus ook een beetje tegenop. Tenminste, tegen de dag erna dan. En misschien ook wel die dag daarna. Maar weet je, ik ga bovenal enorm genieten, ik heb tenslotte deze keer nog langer de tijd om extra streng voor mezelf te zijn tot het eerst volgende weegmoment.

Proost op een goddelijk en gezellige jaarwisseling!

Kim Wijnker (37) is getrouwd met Nick (32) en moeder van dochter Cis (1). Ze heeft een gelukkig leven, maar met één ding is ze helemaal klaar: de overtollige kilo’s. Kim wil afvallen. Elke week deelt ze haar ervaringen op Libelle Daily. Hoe gaat het met haar ‘afvalrace’?

