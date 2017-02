Kim valt af: “Ik vind sporten gewoon ook best wel zonde van mijn tijd”

Bij afvallen hoort natuurlijk sporten, maar Kim is er nog steeds geen grote fan van. Toch hijst ze zich weer in die sportlegging en zó doet ze dat.

Video: Snel, gezond, makkelijk: tortilla met kip en groenten van Sonja Bakker.



Week 23: aantal kilo’s: 96,7 (- 11,3 kilo)

Leuk hoor, dat iedereen het altijd maar heeft over voldoende bewegen en genoeg sporten. Maar ik hou er gewoon niet zo van… Op mijn werkdagen probeer ik tijdens de lunch altijd naar buiten te gaan voor een wandeling. Meestal lukt dat wel, maar dat komt eerlijk gezegd vooral door mijn wandelmaatje. Als zij er niet is, zoals iedere vrijdag, dan ga ik dus vaak niet.

Slappe zak

Ik neem mezelf steeds weer voor om gewoon te gaan. Ik bedoel; hoe moeilijk kan het zijn? Het is misschien zelfs juist wel nog bevredigender omdat ik even een stapje harder kan lopen. Met mijn maatje bep ik tegelijkertijd wat af, dus dan kunnen we niet al te hard lopen, want dan transformeer ik in een hijgend paard. Maar goed, op vrijdag ga ik dus uiteindelijk vrijwel nooit in mijn eentje naar buiten voor een lunchwandeling. Slappe zak ben ik, hè?

Verfrissend

Mijn excuus? Ik ga in de lunchtijd even met de auto boodschappen doen, zodat ik aan het einde van mijn werkdag meteen door kan naar de sportschool. Dat dan weer wel! Maar eigenlijk is dat helemaal geen geldig excuus want op mijn andere werkdagen ga ik ook altijd meteen door naar de sportschool. Dus als ik mijn boodschapjes even wat beter regel, dan kan ik de vrijdagse lunchpauzes ook gewoon bewegend doorbrengen. Het is ook nog eens verfrissend zo’n lunchwandeling, niet alleen door het frisse Hollandse klimaat, maar ook omdat het echt helpt de rest van de werkdag weer geconcentreerd op kantoor door te brengen.

Sporten

Met sporten heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde probleem. Ik vind het heus wel leuk en ik heb een toffe instructrice, maar elke maandag, woensdag en vrijdag ben ik toch altijd weer een beetje in strijd met mezelf. Ik bedenk dan tig redenen waarom ik niet zou hoeven te gaan. Het is jammer, maar ik vind sporten gewoon niet helemaal het einde. Echt tof hoor, als je zo van sporten houdt, ik zou echt heel graag met je willen ruilen! Wees er maar onwijs blij mee. Ik ben best jaloers op je…

Verslaving

Eerlijk gezegd hoopte ik wel heel hard dat het bij mij ook ooit zou komen. Dat het een soort van verslaving zou worden. Dat je het gevoel hebt dat je ‘moet’ omdat anders je dag niet compleet is. Heerlijk lijkt me dat! Maar helaas.. ik moet nu denk ik echt wel onder ogen zien dat dat zeer waarschijnlijk nooit meer gaat gebeuren. Ik vind sporten gewoon ook best wel zonde van mijn tijd.

Strak en glanzend

Ja, achteraf voel ik me natuurlijk altijd supergoed en merk ik ook echt wel verschil. Ook hoop ik heel hard dat ik op deze manier niet al te veel los vel overhoud. Maar mijn favoriete bezigheid zal het gewoon nooit worden. Soms stuur ik een berichtje naar mijn instructrice, met de tekst dat ik echt echt ECHT geen zin heb. ‘Je komt wel gewoon hoor!’ krijg ik dan terug. Kort maar krachtig. Dus ik zucht een paar keer hoorbaar en hijs me in die strakke, glanzende sport legging die totaal niet flatterend is, maar die wel hip schijnt te zijn.



