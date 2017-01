Kim valt af: “Niemand die mij in een witte jurk verwacht, dat wordt lachen”

Kim is al veel kilo’s kwijt, maar denkt nog niet aan stoppen! Regelmatig koopt ze kleding die ze later misschien wel gaat passen, maar elke keer loopt dat weer hetzelfde af als met haar trouwjurk.

Week 21 Aantal kilo’s: 97.3 (- 10.7 kilo)



Als ik een jasje koop dat niet dicht kan, en uiteraard ook niet dicht hoeft anders zou ik het niet kopen, dan denk ik altijd dat het over een tijdje wel dicht kan. En nee, dan heb ik het niet over nu, nu ik aan het afvallen ben. Maar over altijd! Ik denk dat altijd, maar het gebeurt echt nooit.

Emotioneel geval

Te klein kopen heeft voor mij dus geen enkele zin qua motivatie, zelfs niet bij een trouwjurk. Ik was een van de gelukkigen met een Zeeman-trouwjurk. Begrijp me niet verkeerd, van een stralende bruid in een prachtige unieke jurk verander ook ik in een emotioneel geval, maar ik hoefde niet zo nodig een witte jurk. Ik doe alles graag altijd net even iets anders dan ‘gewoon’. Maar toen was daar die trouwjurk van 30 euro. Wat een grap, dacht ik: die moet ik hebben! Niemand die mij in een witte jurk verwacht dus dat wordt lachen.

Bestellen

De grootste beschikbare maat was alleen maat 42, hmm… Oké als hij dan misschien ietsje groter zou vallen en als ik dan NU mijn best ging doen met afvallen, moest het misschien wel lukken. Ik heb ‘m besteld, natuurlijk. Er was al een run op en ik was nog maar 1 klik verwijderd van het bestellen. Als het echt helemaal niks zou zijn, kon ik ‘m altijd nog op Marktplaats gooien. Toen hij binnen kwam, was ik toch wel een beetje nerveus. Toch gek wat het met een vrouw doet, zo’n witte jurk. Er kwam een supertoffe jurk uit de doos, echt! Zoiets had ik zelf ook wel uit kunnen kiezen.

Marktplaats

Vrijwel tegelijkertijd zag ik ook dat ik heel hard aan de bak zou moeten om er ooit in te passen. Het was februari en in juni was het feest. 4 maanden had ik nog. Juni leek nog heel ver, dus ik had hoop. Toen het maart werd, leek juni nog steeds heel ver weg en maakte ik me nog niet dik (innerlijk dan). Vanaf 1 april ging ik elke dag de volgende dag op streng dieet… En toen het mei werd, wist ik zeker dat ik die maat 42 in juni never nooit zou passen. Ik hoefde er niets op te verdienen dus op Marktplaats was mijn toffe jurk zo verkocht. Boe…

Maat 44

Maar toen zag ik daar op Marktplaats ook een maatje 44 te koop staan… Dat wilde ik toch nog even proberen! Toen ik die paste, zat-ie wat aan de strakke kant, maar ik had nog eventjes dus dat moest goed komen. Je raadt het al… Het feest was bijna en de jurk zat nog precies hetzelfde als op het moment dat hij binnenkwam. Met de jurk onder mijn arm ging ik naar mijn moeder.

Heldin op de naaimachine

Mijn moeder heeft overal een oplossing voor, ze is tenslotte een moeder. En mijn moeder is ook nog eens een heldin op de naaimachine! Ik zat klaar voor een urenlange brainstorm, maar ze zei meteen: “Wat nou als we alleen de onderkant gebruiken?” Jááá goed idee! Bruidseffect + mijn eigen stijl. Ha, beter kon het niet! En het feest was nog eens extra fantastisch omdat ik niet de hele dag mijn buik in hoefde te houden.



Kim Wijnker (37) is getrouwd met Nick (32) en moeder van dochter Cis (1). Ze heeft een gelukkig leven, maar met één ding is ze helemaal klaar: de overtollige kilo’s. Kim wil afvallen. Elke week deelt ze haar ervaringen op Libelle Daily. Hoe gaat het met haar ‘afvalrace’?

