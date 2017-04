Kim Valt af – en vertelt iets wat ze zelf heel gênant vindt

Niks er af! Eigen schuld.. Steeds als ik zoiets moet schrijven wil ik me een week onder het dekbed verstoppen. Blijkbaar is de drang om ongezonde troep naar binnen duwen groter dan mijn schaamte naar jullie. Hoe is dat toch mogelijk?!

Het was niet zo’n goede week voor Kim. Dat vindt ze heel gênant om te vertellen in de video, maar ze doet het toch.

Libelle Lijnt Lekker

Op de Facebookpagina Libelle Lijnt Lekker vind je alle blogs en vlogs van Kim – plus andere herkenbare verhalen van vrouwen die willen afvallen.

