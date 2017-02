Kim valt af: “Ik drink niet veel meer en nu kan ik er niet zo goed meer tegen”

Kim is alweer 6 maanden aan het afvallen en heeft zelfs haar geliefde wijntje al aan de kant kunnen zetten. Maar vorig weekend niet en dat zorgde voor veel pret.

Week 24: aantal kilo’s: 96.7 (- 11.3 kilo)

‘Vroeger’ dronk ik ieder weekend wel een paar wijntjes. Eigenlijk zonder na te denken, gewoon omdat het lekker is en natuurlijk ook omdat je het aangeboden krijgt. Maar sinds ik weet dat alcohol not done is als je wilt afvallen, drink ik lang niet meer zo vaak en héél zelden nog maar veel. En nu blijkt dus dat ik er niet zo goed meer tegenkan…

Wankel

Ken je dat? Dat je op een feestje bent en dat je dan opstaat en ineens voelt hoe wankel je eigenlijk bent? Dat heb ik dus tegenwoordig al na één glaasje wijn. Ook word ik in no time grappig, maar dan zonder dat ik het zo bedoel. Begrijp me niet verkeerd, ik heb echt geen wijntje nodig om gezellig te zijn. En ik vind mensen die geen borrel drinken ook absoluut niet ongezellig, maar tegenwoordig ben ik, als ik aan de borrel zit, een soort van entertainer zonder dat ik dat wil zijn. Ik kan echt zulke drollige dingen zeggen. En ik haal woorden en letters door elkaar, dus mijn zinnen worden dan ineens heel kansloos.

Hilarisch

Het liefst doe ik dan net of ik het heel cryptisch bedoel, maar als ik het dan ga uitleggen maak ik het met mijn dubbele tong alleen maar nóg erger. Het beste is dan maar om er gewoon gezellig om mee te lachen. En ondanks dat ik me, met rode wangen van schaamte, een ontzettende keutel voel, is het vaak ook het beste om te lachen. Heb je bijvoorbeeld weleens de eerste letters van je voor en achternaam verwisseld? Moet je echt eens doen, hilarisch!

Zonder kinderen

Afgelopen zondag mocht ik de ‘heel weinig alcohol’- afspraak die ik met mezelf had gemaakt even verbreken. Voor één dagje. Het was meidendag! Heerlijk even alleen met mijn vriendinnetjes, zonder kinderen, echt even bijkletsen. We hadden in een restaurant afgesproken voor een bakkie, daarna zouden we een stevige wandeling maken om vervolgens weer terug te keren voor een uitgebreid diner.



Arrangement

Je raadt het al, van die wandeling is he-le-maal niks terechtgekomen. Sterker nog, van dat bakkie ook niet! Welnee, we bestelden direct een fles wijn en aangezien we met zijn zessen waren bestelden we er meteen nog maar één. 3 flessen en een zooitje goeie borrelhapjes verder begonnen we aan het verrukkelijke 4-gangenmenu. Met, want tsja we waren er nu toch, een wijnarrangement.

Dorstig

Dat is ook zoiets met alcohol, als je eenmaal een paar glazen achter je kiezen hebt, lijkt het je niets meer uit te maken. Ik bedacht me op dat moment alleen nog even dat het toch wel echt heel spijtig was dat onze verwoede pogingen om deze date naar zaterdag te verplaatsen mislukt waren. Maar helder was ik natuurlijk allang niet meer. En toen er per ongeluk weer zo’n cryptische zin uit mijn dorstige mond kwam, was de avond (gelukkig) nog lang niet ten einde. Morgen is morgen, dat zien we dan wel weer.

Liefs,

Wim Kijnker

