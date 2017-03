Hanneke: “Het leed dat WhatsApp-groepjes heet”

Met je collega’s in een WhatsApp-groep: onnodig ingewikkeld, vindt Libelle’s Hanneke (36).

Hanneke heeft de groep verlaten. Een zeldzame tekst, want uit een WhatsApp-groepje stappen is geen makkelijke opgave voor een pleaser zoals ik. Met de Wie-heeft-er-nog-een-Tupperwarebak-te-leen-groepjes en de Biertjes-met-de-buren-groepjes lukt het inmiddels (na gemiddeld een half jaar) wel. En gelukkig werd ik door mijn zwager vanzelf uit de schoonfamilie-app-groep geknikkerd na mij scheiding. Heh, dat ruimt lekker op.

Maar er is één groep waar je als loyale hond niet zomaar uit kunt stappen en laat dat nu net de ingewikkeldste zijn: de app-groep met je collega’s.

Ook met de baas

“Wie schrijft dit artikel?” Ping! “Zullen we iets zeggen over Humberto Tan?” Ping! “Mijn baarmoederstuk staat klaar!” Op een redactie is een app-groep onmisbaar, maar ook op andere werkplekken is WhatsApp een doodgewoon communicatiemiddel geworden. In NRC stond laatst dat de helft van de WhatsApp-gebruikers in een groepschat zit met een of meerdere collega’s. Regelmatig zit de baas daar ook in. Het klinkt allemaal hartstikke efficiënt, zo’n app-groepje, maar in de praktijk is het soms knap lastig. Niet alleen om de stortvloed aan berichtjes, maar vooral vanwege de rijzende vraag over de mores.

Want: moet je altijd meteen reageren? En reageer je er lollig of serieus? Stuur je een smiley naar een collega of ook een lachende drol? Waarom eigenlijk appen als je ook kunt mailen? In een WhatsApp-bericht huist toch meer urgentie. Blijkbaar kan de vraag of opmerking niet wachten tot het moment waarop je je mail zou checken. En zo sta je altijd ‘aan’ voor je werk.

Ping! Ping! Ping!

Ook zo’n lastige: een jarige collega en de felicitaties vliegen met tientallen rode ballonnetjes tegelijk je scherm op. Zelfs naar de baas. Ik vind dat ongemakkelijk. Waarom doe je dat niet lekker één op één? Nu ontstaat er zo’n groepsdruk: je bent een trut als jij als enige níet feliciteert en dus stuurt de een na de ander slingers en confetti naar de jarige. Terwijl je, als je eerlijk bent, die collega anders helemaal niet zou appen met een felicitatie. Een handje of een luchtkus is vaak attent genoeg.

Zo’n groepschat kan verworden tot een – wie kent ‘m nog? – babbelbox. Heb je een paar collega’s die allemaal Boer Zoekt Vrouw kijken, dan wil er nog weleens een avondje synchroonkijken plaatsvinden. Soms ben je met je collega’s al zo lekker vriendschappelijk dat elke bevinding met de hele kudde wordt gedeeld. ‘Nee! Hij kiest voor die tuttige!’ Keigezellig allemaal, maar de niet-BZV-kijkende collega’s – zoals ik – denken meteen dat de pleuris is uitgebroken met zoveel appjes op zondagavond.

Maak dan gewoon een apart app-groepje aan. Niets mooier dan dat je collega’s ook je vrienden worden, vind ik. Warme contacten maken je werk alleen maar leuker. Maar houd de zaak gewoon zakelijk. WhatsApp vraagt, na bellen, om instant aandacht. En dat is prima bij bloedspoed (een klant is boos, de wifi ligt plat, er worden ijsjes uitgedeeld), maar verder mag iedereen zijn ballonnen lekker bij zich houden.

