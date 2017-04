Libelle’s Liesbeth doucht al koud na vanaf haar 14e. ‘Blijf je lekker jong van’, zei haar moeder. En dat koud douchen goed voor je is, blijkt wel uit de bevindingen van Iceman Wim Hof. Liesbeth wilde er meer van weten en volgde afgelopen weekend de Icewomen Workshop en ging in een ijsbad net zoals in de video.

Begin dit jaar kreeg ik het boek Koud kunstje van Wim Hof, ofwel The Iceman. De man die de koudetherapie heeft uitgevonden door zijn gevoel te volgen. Dat hij zijn gelijk heeft aangetoond blijkt wel doordat we inmiddels spreken van de Hof-methode. Een manier van doen en denken die er inderdaad voor zorgt dat veel mensen zich mentaal en fysiek beter voelen.

Extra koud

Na het lezen van zijn boek, ben ik langer en extra koud gaan nadouchen. Ik heb zelfs de kraan opengedraaid met een hele grote schroevendraaier om de thermostaat nog kouder te zetten. Want er zijn grote verschillen tussen koud en ijskoud.

Vuurtje

Ik probeer het ijskoude water 1 tot 3 minuten te trotseren. Eerst huiver ik nog wat, maar langzaamaan kan ik het gewoon volhouden zonder naar adem te happen. En het werkt: na elke koudesessie heeft mijn lijf een eigen vuurtje aangewakkerd en heb ik het hartstikke warm. We zijn het gewoon niet meer gewend om onszelf op te warmen. Met jassen, thermostaten, vloerverwarming en airco, kennen we geen temperatuurverschillen meer. Dus waarom zou ons lichaam ook maar enige moeite doen om dat te reguleren. Maar gelukkig: ons lichaam is slim en pakt de verwarmingstaak vrij snel weer op.

Wilskracht

Wim Hof, The Iceman, zwemt de hele winter door in de grachten. En ik? ik heb het ook 1 keer gedaan deze winter. Wel die dag dat er ijs lag. Het voelde heerlijk. Vooral omdat je denkt dat het eigenlijk niet kan. En natuurlijk kan het wel. Kwestie van wilskracht, dacht ik. Maar De Hof-Methode gaat veel verder dan wilskracht. Het gaat ook om je ademhaling en je mindset. Die combinatie zorgt ervoor dat je meer kunt dan je denkt.

Icewomenworkshop

Ik heb de proef op de som genomen en afgelopen weekend de Icewomen workshop van Naomi Stubbé gevolgd. Op een heerlijke buitenplaats vlakbij Amsterdam worden we hartelijk ontvangen met groene thee. Het landgoed is omgetoverd tot een relax- en sportparadijs. We zijn deze dag alleen met vrouwen en dat geeft volgens de docenten meteen een andere dynamiek. Waar mannen natuurlijk nooit voor elkaar onder willen doen, krijgt hier iedereen de kans om haar eigen doel na te streven. Sommige vrouwen willen graag relaxter leren ademen, anderen, waaronder ik, zijn vooral benieuwd naar de beleving.

Ademhalingstechniek

De sessie begint met het verhaal van Hof en zijn immense doorzettingsvermogen. Daarna gaan we aan de slag. Fysiek en mentaal. En ik ben overdonderd. Ik kan echt veel meer dan anders. Puur door de ademhalingstechniek toe te passen. Fascinerend hoeveel kracht dat geeft.

IJsbad

Aan het eind van de dag mag ik het ijsbad in. Schouders ondergedompeld, rustig blijven ademen. Ik ben me heel bewust van de kou, maar ik voel hoe ik van binnen warm word. Het tintelt en dat hoort erbij, vertelt Naomi. Dat is zelfbescherming van je lichaam tegen de kou. Zo lig ik een minuut – langer mag niet – in het ijskoude water, in mijn ijsblauwe bikini. Het zal wel geen toeval zijn dat ijsblauw mijn lievelingskleur is.

Dit smaakt naar meer. Jammer dat het lente is, want nu wordt het alleen maar warmer. Gelukkig heb ik mijn koude douche nog.



Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

