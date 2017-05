Dít gebeurt er in huis als ik manlief alleen thuis laat met de kinderen

Libelle’s Liesbeth (45) gaat graag een weekendje alleen weg. Zonder man en kinderen. Even nergens aan hoeven denken en voor niemand zorgen. Maar hoe krijgt ze het voor elkaar dat ze echt relaxed weg kan zonder dat iedereen thuis de boel de boel laat?

Laat ik om te beginnen bekennen dat ik niet echt heel erg netjes ben. En dat ik dus ook totaal geen last heb van smetvrees. Maar ik heb de boel wel altijd graag op orde. Zo wil ik dat iedereen goed ontbijt, regelmatig sport en vooral niet in vieze kleren loopt. En ik wil dat ze douchen. Pubers die niet douchen is echt uit den boze. Maar wat als ik een paar dagen wegga, loopt dan alles in het honderd?

Toen de meisjes klein waren regelde ik alles voordat ik een paar dagen wegging. Ik maakte schema’s voor iedereen, zorgde voor extra oppasjes, deed boodschappen zodat ze niets te kort zouden komen. Soms kostte de voorbereiding zoveel energie dat ik me weleens afvroeg of ik niet beter thuis kon blijven. Maar dat heb ik nooit gedaan.

Controle houden

Al vanaf hun geboorte ging ik elk jaar een lang weekend weg. Alleen skiën met een vriendinnetje of op bezoek bij een in New York. Spannend om mijn baby van 2 maanden achter te laten. Maar beter bij papa dan bij iemand anders. Anders moest ik nog meer regelen. En de vrijheid die ik voelde als ik even alleen weg was, weegt niet op tegen de angst om de controle uit handen te geven.

Pizza en pannenkoeken

En waar ik eerst nog boodschappen vooruit deed zodat ze echt niets te kort zouden komen, liet ik dat na een paar jaar helemaal los. Natuurlijk aten ze vooral pizza en pannenkoeken. En bleven mijn zorgvuldig ingevroren maaltijden – voor elke avond een – in de diepvries staan. Je kunt je nu eenmaal niet vanaf de skipiste bemoeien met het reilen en zeilen thuis. Er worden nu eenmaal niet heel vaak kinderen alleen op het schoolplein achtergelaten.

Soms gaat het mis

Nou ja, soms wel. Een keer tijdens een skitripje werd een van de moeders gebeld door school omdat haar zoon niet uit de gym was gehaald. Een drama. Bijna had ze het vliegtuig teruggenomen. Maar ach, hij mocht gewoon bij juf achterop. Viel dus allemaal reuze mee.

Heerlijk genieten

En nu? Nu ga ik lekker weg. Pak mijn koffer en doe de deur dicht. Ik zorg wel dat er genoeg fruit is. En ik druk ze op het hart om hun telefoons niet te vergeten als ze op pad gaan. Maar of ze daar gehoor aan geven… dat hoop ik maar gewoon.

En lekker thuiskomen

Bij thuiskomst ziet het huis er keurig uit. Ik weet wel dat er sportschoenen in de wasmand liggen en dat de vaatwasmachine op het kortste programma heeft gedraaid waardoor ik alles straks weer opnieuw mag afwassen. Maar ja, ik weet ook dat niemand me echt gemist heeft. En dat geeft rust. Dus ik ga lekker weer een paar dagen genieten in Frankrijk. In de middle of nowhere. Hoef ik alleen aan mezelf te denken. Heerlijk!

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: