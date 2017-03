Marleen: “Het ziet er misschien niet uit, maar ik kom wel lekker droog aan”

Marleen Koolmees (50) is redactiemanager en moeder van Lutein (14) en Pia (12). Ze woont samen met Ernst. Marleen ziet het nut van regenpak wel in. “No way dat ik als een verzopen kat ergens zou arriveren.”

Zuidwester

“Het was mij als puber al volstrekt onduidelijk waarom mijn klasgenoten ervoor kozen om de hele dag met een drijfnatte spijkerbroek in de klas te zitten, terwijl ze met hetzelfde gemak een regenbroek aan hadden kunnen trekken om zodoende droog op school te arriveren. Zo’n regenpak was niet cool, maar dat vond ik van zo’n druipende jeans ook niet. En de meeste kinderen woonden niet om de hoek, maar moesten elke dag een kilometertje of acht wegtrappen, dwars door de polder waar de elementen vrij spel hadden, de striemende regen ze in het gezicht sloeg en de rukwinden de fietsende jeugd om de oren gierden. Ja, dat waren nog eens tijden!

Toen al trok ik zonder morren dat pak plus zuidwester aan, want no way dat ik als een verzopen kat ergens zou arriveren. Die regenjas is nu een kek exemplaar, dus dat scheelt, de broek is nog steeds een supersaai grijs ding. Inmiddels heb ik mijn outfit wel geperfectioneerd, tot afgrijzen van mijn dochters (“Mám, het is gewoon awkward hoe jij er nu uitziet – ik fiets even niet naast je, hoor”) want behalve de driekwart regenjas en regenbroek, draag ik ook nog een basketbalpetje ónder mijn capuchon – dan zie ik nog wat zonder dat de mascara over mijn wangen loopt. En soms completeer ik het geheel met oranje regenlaarzen. Lutein en Pia hebben gelijk: het ziet er niet uit. Maar ik kom wel lekker droog aan. Dus.”

