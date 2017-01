Marleen (50): “Ik lees alles wat los en vast zit”

Marleen Koolmees (50) is redactie-manager en moeder van Lutein (14) en Pia (11). Ze woont samen met Ernst. Marleen is dol op lezen. Ze leest alles wat los en vast zit. Niet zo gek dat Marleen beslist welke titels in Libelle Bookazine mogen.



De bieb was niet ver van mijn ouderlijk huis. De straat uit, kruising over en daar, op de rechterhoek zat De Bibliotheek. Volwassenen beneden, kinderen boven. Er was een leestafel met daarop uitgestald de nieuwe boeken die je pas 2 weken later mocht lenen. Wie bedenkt zoiets – pure pesterij was het. Of misschien was het een psychologisch experiment, wie zal het zeggen?

Ik las álles wat los en vast zat, maar dan ook alles. Van de hele Bob Evers-serie van mijn vader tot het intens zielige Jane van mijn moeder, over een meisje wier ouders gescheiden waren. Snik. Van De Dolle Tweeling, Arendsoog, Pitty en Koning van Katoren tot alles van Cissy van Marxveldt, Leni Saris en Thea Beckman – de lijst is eindeloos. En toen ik eenmaal boeken beneden mocht lenen, bij de volwassenen, bleef ik lezen. Ook Bouquetreeksjes hoor, niets mis met een voorspelbaar verhaal met een happy end.

Hoe fijn is het dus dat ik voor Libelle Bookazine lekker veel mag, nee, móet lezen. Want voor we besluiten om een titel als Bookazine uit te geven, gaat-ie eerst langs mij. In de nieuwste Libelle een interview met Rowan Coleman, de schrijfster van het nieuwe Bookazine Twintig regels liefde, dat vanaf 12 januari in de winkel ligt. Hoe Rowan de tijd heeft gevonden om deze fijne roman te schrijven is mij een raadsel, ze heeft namelijk 5 kinderen waaronder een tweeling van 5 jaar oud. Pfff.

Vanaf vrijdag 6 januari is Libelle 2/3 met het interview van Rowan Coleman, schrijver van het nieuwe Libelle Bookazine Twintig regels liefde, in de winkels te vinden. Extra is de leesspecial met 100 pagina’s leesplezier!

LEES OOK:

Berichten van Libelle gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Hou jij net als Marleen van lezen en heb je veel boeken in huis? Dan is deze zwevende boekenplank echt iets voor jou!



Tekst: Marleen Koolmees. Beeld: Libelle