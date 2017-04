“Mijn vrienden zijn op één hand te tellen en dat vind ik prima”

Ieder mens heeft vrienden nodig met wie je aan een half woord genoeg hebt. Niet alleen om leuke dingen te delen maar ook als het eens wat minder gaat. In slechte tijden leer je je vrienden kennen volgens Carien, die dankbaar is dat haar vriendinnen er voor haar zijn, in goede en in mindere tijden.

Als single moet ik meer moeite doen voor een sociaal leven dan als deel van een stel. Gelukkig heb ik altijd geïnvesteerd in mijn vrienden en ze gekoesterd. En daar ben ik iedere dag blij om en dankbaar voor.

Mijn echte vrienden zijn op één hand te tellen. Ik bel ze als het even tegenzit, of als ik iets leuks te melden heb. Soms zien we elkaar weken, niet maar iedere ontmoeting is een logisch vervolg op de vorige. Moeiteloos pakken we de draad weer op. Onbaatzuchtig is vriendschap zelden, maar ik heb veel voor mijn vrienden over en zij voor mij. Zoals enkele jaren geleden, als mijn vriendin Hiske kampt met hevige rugpijnen en te horen krijgt dat ze een voorstadium van borstkanker heeft. Mijn stoere vriendin die regelmatig voor haar werk de halve wereld over reist is opeens aan huis gekluisterd. Zitten of liggen zonder pijn kan ze helaas niet meer. Daarom gaan we lopen, iedere dag een rondje Kralingse Plas. Ik zie haar in die periode vaker dan al die jaren daarvoor. We lunchen samen of ik ga met haar mee naar een afspraak in de Daniël den Hoed-kliniek. De kanker verdwijnt gelukkig uit haar lichaam en ook de rugpijn gaat over. Inmiddels overnacht ze weer vaker in een hotel dan thuis.

Ondanks de minder leuke aanleiding koester ik warme herinneringen aan deze periode. Onze vriendschap is hechter dan ooit. Daar komt niets of niemand tussen en dat vieren we ieder jaar met een bezoek aan Lille. Waarbij we elke keer hetzelfde programma afwerken, uiteraard in dezelfde volgorde (zie video). Hiske is er trouwens ook altijd voor mij, als mijn verkering uitgaat is ze de eerste die op de stoep staat, die me troost en zorgt dat de koelkast vol is en ik genoeg eet. Ze is de schouder waarop ik kan uithuilen en mijn baken in roerige tijden.

Of laatst, als ze na een lange vlucht, direct van Schiphol naar het ziekenhuis rijdt waar ik een ingreep onderga zonder verdoving. Ze weet dat ik er tegenop zie. Net voordat ik word opgeroepen tikt ze op mijn schouder.

Sommige vriendinnen horen bij een bepaalde fase in mijn leven en lopen slechts een eindje mee. Maar bij Hiske hoop ik voor altijd deel uit te maken van haar leven. En zij van het mijne.

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is moeder van 3 kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16) en woont in Rotterdam. De leukste stad van Nederland. Carien is gek op Scandinavische thrillers en hoopt ooit zelf een spannend boek te schrijven. Ze is verslaafd aan zoute drop, haar iPhone en hardlopen. En vindt iedere dag een nieuwe uitdaging.

