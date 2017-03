“Moe? Dat doe je toch echt zelf”

Hanneke Mijnster (36) is single moeder, ondernemer en vindt dat we vermoeidheid verrassend vaak aan onszelf te danken hebben.

Vanavond komt Tony Crabbe in de Westerkerk in Amsterdam vertellen over hoe je een opgeruimd hoofd krijgt in een overvolle wereld. Hij schreef er een boek over, Nooit meer te druk. Dat boek ligt al sinds augustus op mijn tafel. En omdat ik al sinds augustus op bladzijde 21 ben, zit ik vanavond ook in de Westerkerk.

Oververmoeid

Te moe om te lezen. Te druk ook. Gisteren keek ik (na een etentje met een vriendin) nog even naar Sophie in de mentale kreukels, het nieuwe programma van Sophie Hilbrand. Hierin blikt ze terug op haar burn-out en vertelt ze dat 1 op de 7 volwassenen ermee kampt. Schrikbarend veel. En dan zijn er nog even zoveel mensen oververmoeid. Wat zal het vol zitten in die kerk vanavond.

Je ziet Sophie een hele dag heen en weer racen van school, naar yoga, naar werk, naar school naar werk. Ook voor niet-BN’ers een herkenbaar schema denk ik. Een blik op mezelf levert het volgende beeld op: wallen met een plooi erin. Chronisch zin om te zeuren en om 11:00 uur al trek in een vette tosti. Druk met kinderen, werk, dat eindeloze huishouden, Facebooken (jaja), toch maar sporten en als het even kan ook nog Netflixen en een kaartje sturen naar mijn jarige vriendin. En ik ben al zo moe. En dat is niemands schuld, behalve die van mezelf.

Strijken

Het zit in alles wat ik in een dag prop. Of eigenlijk in een week. We moeten zoveel. En van wie? Van onszelf. Moet je echt elke dag iets anders aan en daardoor twee keer zoveel wassen? Moet je echt elke woensdag het bed verschonen? Waarom moet je elke avond strijken als je ook al gewerkt hebt overdag? Dat laatste heb ik trouwens als eerste van mijn to-do-list geschrapt. Al in de winkel kijk ik of goed ophangen genoeg is voor een mooi jurkje. Ik strijk alleen nog maar voor bruiloften.

We weten heus wel dat we goed voor onszelf moeten (hé! weer al moeten) zorgen. Dat op tijd naar bed gaan helpt, en goed eten ook. Dat je na het snoepen van een stroopwafel duffer bent dan daarvoor en dat we niet iedereen tevreden kunnen houden. En toch gaan we goedlachs naar elke kinderverjaardag en helpen we op zondag de buurvrouw met onkruid wieden in haar moestuin als ze het vraagt. We doen het allemaal zelf. Zelfs Sophie nog, na haar burn-out.

Lekker niet

Mijn beste vriend M., die ooit een burn-out had, doet het anders. Hij is inmiddels een held in het niks doen en piekt precies wanneer het moet. Zijn tactiek: afspraken maken, om die vervolgens weer af te zeggen. Gewoon, omdat het kan. En dat kan verrassend vaak. Bij klanten (wel even goed aanvoelen natuurlijk), bij de kapper, op de sportschool. “Dat geeft een rust joh! Ineens heb je een hele lege middag en daardoor barst je spontaan van de energie.”

Goed. Ik bel nog even met mijn beste vriendin, hang de was op en werk wat laatste mailtjes weg. Dan kan ik straks in de trein nog even verder lezen in Nooit meer te druk, want ik ben toch wel een doos als ik zo slecht voorbereid binnenstap. Zal ik me nog even omkleden ook? Poeh, moe. Misschien een klein dutje op de bank ook.

Nee. Weet je wat? Ik probeer de M.-methode in plaats van de Crabbe-methode: ik ga vanavond lekker niet.

Hanneke Mijnster (36) is jongensmoeder, recent single en freelance verhalenmaker. Met rasse schreden vindt ze haar weg tussen co-ouderschap en carrière. Ze leert het leven en vertelt er graag over. Samen met Guus (8) en Freek (6) en haar lieve vriendinnen maakt ze van elke dag iets moois.



Beeld: Istock.