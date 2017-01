Een week lang leidde ik het perfecte leven op Instagram – en zo beviel het me

Hoe moeilijk is het om je leven perfect te laten lijken? Te doen alsof je de lekkerste, gezondste gerechten uit je mouw schudt, minimaal 3 keer per week sport en woont in een droomhuis? Libelle’s Caroline testte het uit.

We hebben allemaal wel een vriendin op Facebook of Instagram die op de gaafste feestjes komt, dagelijks sport, altijd gezond eet, de leukste baan ter wereld heeft en er tot in de puntjes verzorgd uitziet. Althans, zo lijkt het. Grote kans dat dat eigenlijk wel meevalt. Online kun je je leven ten slotte zo leuk maken als je zelf wilt.

Dat is ook de insteek van de nieuwe Sire-campagne, die onlangs van start ging met een merkwaardige reclame. The Good Life Agency zou een bedrijf zijn waar je terechtkunt voor een beter imago. Je zou extra likes kunnen kopen op Facebook, je foto’s laten bewerken zodat het lijkt alsof je op een dure vakantiebestemming bent en zelfs BN’ers inhuren om op je feestje te komen.

Het bleek een stunt van de stichting, met als insteek: ‘Voor wie doe jij het eigenlijk?’ De organisatie wil je stil laten staan bij de vraag of je bepaalde keuzes maakt omdat je daar zelf gelukkig van wordt, of om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Hoewel veel mensen doorhadden dat het nep was, trapten er ook een hoop mensen in. Sterker nog: 25.000 mensen bezochten de website van The Good Life Agency en honderden mensen namen een of meerdere diensten af.

Mijn perfecte leven

Ik ben benieuwd hoe ik me online zou gedragen als ik het perfecte leven zou leiden en besluit een week lang een Instagram-waardig bestaan te leiden. Omdat ‘perfect’ voor iedereen natuurlijk anders is, bedenk ik eerst op wie ik nou ‘jaloers’ ben. Dat zijn de vrouwen die geregeld sporten, gezond eten, leuke hobby’s hebben en wonen in een huis waar Jan des Bouvrie jaloers op zou zijn. Zo ga ik dus tijdelijk ook leven.

Voordat ik begin, eerst de feiten: ik heb op dat moment welgeteld 1 foto op mijn Instagram-account staan en een schamele 21 volgers. Ik volg 30 mensen en scrol eigenlijk alleen ’s avonds even snel door mijn tijdlijn. Foto’s liken doe ik vrijwel nooit, net als het gebruiken van hashtags. Daar ga ik deze week verandering in brengen.

#Breakfast

En dus sta ik op een zaterdagochtend plotseling op een stoel om mijn ontbijt te fotograferen. Fruit, tomaatjes, glas water, kop koffie en niet te vergeten een krantje erbij: als je niet beter zou weten heb ik urenlang zitten genieten van al het gezonds, onder het genot van 2 weekendkranten. Iets wat ik graag zou willen, maar waar ik vrijwel nooit tijd voor heb. Ook deze week niet: de tomaatjes gingen na de foto weer terug de koelkast in en de weekendkranten heb ik niet aangeraakt. O, en mijn koffie was koud toen ik eindelijk een goede foto had gemaakt. Maar: alles voor het plaatje, dat ik uiteraard gelijk op Instagram zette.

Goed begin van het weekend. Koffie smaakt toch het best als je eigen naam op de mok staat. #breakfast #weekend #ontbijt Een foto die is geplaatst door Caroline (@carolinewalenkamp) op 24 Dec 2016 om 1:50 PST

#Painting

Iets wat ik heel graag meer zou willen doen, maar waar ik simpelweg geen tijd voor vrijmaak, is schilderen. M’n ezel staat te verstoffen in de woonkamer, terwijl ik het zo leuk vind om te doen. Om te laten lijken alsof ik mijn zaterdagen heel cultureel verantwoord al schilderend doorbreng, en dus niet op de bank, pak ik ‘m er weer eens bij.

Een goede keuze, die ik misschien niet had gemaakt als ik deze uitdaging niet was aangegaan. Toch voel ik me ergens schuldig over dit ‘opschepgedrag’ en app ik mijn vriendinnen waarom ik opeens al die mooie plaatjes de wereld in slinger.

Geen kerstboom dit jaar, wél een ezel. #leukegrap #painting #workinprogress Een foto die is geplaatst door Caroline (@carolinewalenkamp) op 24 Dec 2016 om 7:01 PST

#Food

Eerste Kerstdag is aangebroken, een dag vol gezelligheid, familie en cadeaus. Toch? Niet echt: omdat mijn familie in het buitenland en bij schoonouders was, vierde ik Kerst in m’n uppie. Voor mij geen enkel probleem, ik vermaak me prima alleen, maar toch is het niet iets wat in het perfecte plaatje past. En dus maakte ik een foto van mijn feestmaal, zelfgemaakte pasta, maar verzwijg dat ik de enige ben die ervan geniet én dat mijn keuken na afloop was ontploft.

Een feestmaal op deze feestdag. #pastaparty #food #merrychristmas #eetsmakelijk Een foto die is geplaatst door Caroline (@carolinewalenkamp) op 25 Dec 2016 om 10:06 PST

#Fitgirl

In mijn perfecte leven zou ik ’s ochtends, ook als ik vrij ben, op tijd opstaan om te sporten. En dus doe ik dat vandaag, ook al is het Tweede Kerstdag. Voor de vorm leg ik een matje en wat gewichtjes neer in mijn ieniemini-woonkamer, trek snel wat sportkleren aan en maak een foto na mijn ‘work-out’. In werkelijkheid heb ik op dat moment nog geen oefening gedaan (geloof me: zo zie ik er niet uit als ik #kapot ben). Eerlijk gezegd was ik het ook niet van plan, maar nu het matje er toch ligt, besluit ik er het beste van te maken: ik plank een minuutje, doe wat buikspier- en krachtoefeningen. Oké, ik ben weleens fanatieker geweest, maar het is beter dan niks.

Na mijn work-out post ik de foto op Instagram en ik weet niet wat ik meemaak: de ene na de andere like komt binnen, allemaal van mensen die ik niet ken. Kennelijk doe ik iets wat anderen (inderdaad: anderen) leuk vinden, namelijk sporten terwijl de rest van Nederland nog op 1 oor ligt. Ik word er eerlijk gezegd een beetje ongemakkelijk van: normaal gesproken zou ik dit soort foto’s niet maken en de boel zo belazeren – want dat is toch wat ik doe.

Even dat eten van gister eraf sporten. #sportyspice #fitgirl #workout #kapot Een foto die is geplaatst door Caroline (@carolinewalenkamp) op 26 Dec 2016 om 2:08 PST

#Healthy

Nog iets wat het volgens de statistieken goed doet op Instagram: gezond eten. En laat ik in mijn perfecte leven nou precies dat doen. Ik kook graag en schuif vrijwel nooit een vette hap naar binnen, maar het kan – vooral ’s ochtends – beter. Ik zou graag uitgebreid de tijd willen nemen gezond te ontbijten en ’s avonds nieuwe recepten uit willen proberen. En dus maak ik op een dag dat ik avonddienst heb (oké, het is een beetje smokkelen) een gezond ontbijt en plaats de foto op Instagram, voorzien van de hashtag #healthy. En jawel, net als het sporten blijkt ook gezond eten populair. De ene na de andere melding komt voorbij op m’n telefoon.

Een goede start van een lange dag. #breakfast #healthyfood #healthy #ontbijt #avocadolove #coffee #avonddienst #lifeofajournalist Een foto die is geplaatst door Caroline (@carolinewalenkamp) op 28 Dec 2016 om 12:20 PST

#Flowers

Zoals gezegd zou ik het liefst in een huis wonen waar woonstylisten jaloers op zijn. Maar ja, in mijn kleine huisje is weinig ruimte om flink uit te pakken. Daarnaast staan er eerlijk gezegd vooral spullen die ik een jaar of 10 geleden kocht en sindsdien nooit meer heb weggedaan, terwijl m’n smaak inmiddels wel veranderd is. Waarom ik daar niets aan doe? Goede vraag, en iets waarover ik ben gaan nadenken dankzij dit project. Want toen ik bezig was met het maken van deze foto, merkte ik dat ik blij werd van het mooi maken van m’n huis. Wie weet neem ik binnenkort eens echt de tijd om uit te zoeken wat ik wil houden en wat ik wil veranderen.

En zo is het. Op naar de volgende ronde. #magnifique #christmas #flowers Een foto die is geplaatst door Caroline (@carolinewalenkamp) op 26 Dec 2016 om 8:48 PST

Conclusie

Het beviel me eerlijk gezegd wel, deze week. Niet zozeer het mooier maken van mijn leven dan het eigenlijk is, je liegt iedereen toch een beetje voor, maar wel het vastleggen van de leuke dingen uit mijn leven. Dat zorgde ervoor dat ik ging nadenken wat ik graag doe, waar ik gelukkig van word, en dat vervolgens ook daadwerkelijk deed. Ik heb sinds lange tijd weer eens geschilderd, ‘gesport’ en met een andere blik naar mijn huis gekeken. Of ik doorga? Ik denk het wel. Maar dan zonder te liegen over mijn fanatieke work-outs of ultragezonde eetgewoonten. O, en tot slot nog even de statistieken: deze 6 foto’s kregen in totaal 91 likes, ik heb 38 volgers (+17) en volg zelf 55 mensen (+25). Niet slecht, toch?

Gedurende de week heb ik op sommige momenten gefilmd hoe het er daadwerkelijk aan toe ging. Benieuwd naar een kijkje achter de schermen? Bekijk dan dit filmpje.

