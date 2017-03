Een glimlach doet wonderen wordt er weleens gezegd. Journalist Stella daagde zichzelf uit met een experiment. Ze besloot een hele dag te glimlachen tegen iedereen die ze tegenkwam. Hoe is dat haar bevallen?

Stella: “De twee wijze, warme vrouwen die ik voor dit artikel interviewde, inspireerden me tot een experiment. Ik besloot een hele dag tegen iedereen die ik tegenkwam te glimlachen. Op straat, in de bus, in de supermarkt. Ook naar mensen die ik gewoonlijk misschien zou vermijden, of over het hoofd zou zien. Ze zelfs te groeten als de gelegenheid daar was. Waarom? Omdat ik het gevoel had dat ik dat eigenlijk te weinig doe. Dat ik langzaam maar zeker mee ben gegaan in die onvriendelijkere, onherbergzame maatschappij. Ook de verhalen van Rosa en Sjoz gaven me het gevoel dat je als mens je eigen verantwoordelijkheid moet nemen om je omgeving beter te maken.

Mijn glimlachdag bleek een klein wondertje. ‘s Ochtends in de supermarkt hoorde ik voor het eerst dat daar muziek opstond. Op straat leken de mensen een beetje te huppelen. Later in de bus maakte ik een leuk praatje met de chauffeur en een paar passagiers. Iedereen die ik tegenkwam, gedroeg zich vrolijker en behulpzamer. Het leek wel alsof de zon iets harder scheen. Alsof het een feestdag was, alleen waren we zelf het feestje.”

Geïnspireerd geraakt? Doe zelf een glimlachdagje en laat op Twitter weten hoe het was, onder #liefzijnvoorelkaar.

Deze week in Libelle een artikel van Stella Bergsma over anti-cynisme. Lijkt het nou maar zo, of is de maatschappij cynischer geworden? Hoe dan ook: het beste tegengif tegen cynisme is om weer wat liever te zijn voor elkaar.

