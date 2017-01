Toen redactiemanager Helene vroeg wie haar kleding een week lang wilde laten uitzoeken door haar vriend, stak ik enthousiast mijn hand op. Eitje, dacht ik. Mijn vriend en ik adviseren elkaar vaak over wat we aantrekken, maar helemaal geen invloed meer hebben op wat je draagt bleek toch moeilijker dan ik dacht.

Het is niet dat ik de smaak van mijn vriend in twijfel trek, alles behalve, maar ik vind het stiekem toch een beetje spannend. Hij ziet mij namelijk graag met sneakers, broeken met gaten en wijde truien aan. Ik vind het fijn om wijde truien te dragen, want die zitten zo lekker. Maar op z’n tijd kleed ik me graag wat vrouwelijker en draag ik nette bloesjes en leren laarsjes.

Dag 1

De avond voorafgaand aan de eerste dag van de challenge, schiet ik overeind van de bank en trek hem aan zijn arm mee naar de kledingkast: ‘wat moet ik morgen nou aaahaaan?’ Een kleine minuut later kijk ik naar de kledingstukken die hij in zijn handen houdt en knik goedkeurend. De dag erna ben ik aanwezig bij het Libelle Nieuwscafé in café Dudok in Den Haag, dus hij kiest nette kleding voor me uit. Het wordt mijn nieuwe – erg kriebelende – grijze coltrui. Daarbij draag ik basic zwarte skinny jeans en zwarte leren laarsjes. Zo kan ik de lezeressen prima verwelkomen, dacht ik zo. Eén nadeel: ik heb de hele dag verschrìkkelijke jeuk.

Dag 2

Pff, wat kiest hij nu weer voor me uit!? Tot mijn verbazing ontvang ik complimenten op de redactie, terwijl ik juist het gevoel heb dat ik voor gek loop. Wie had dat gedacht?

Dag 3

Op de derde dag heb ik mijn Adidas t-shirt aan. Ook draag ik mijn grijze jeans met grote gaten. Oh ja, hij wil dat ik hier mijn witte sneakers van Nike bij aantrek. Het is winter, is alleen een t-shirt niet wat te fris!? Door

de combinatie van sportshirt, broek met gaten en sneakers voel ik me totaal niet mezelf. Deze outfit is wat te sportief voor me, zelf combineer ik sneakers het liefst met een nette blouse. Toch besluit ik om me in de kleding te hijsen, maar het is geen succes. Wanneer ik in de spiegel kijk voel ik me zelfs ietwat mannelijk. Ik zet mijn laatste redmiddel in en zet – zonder succes – mijn meest onschuldige gezicht op.

Dag 4

De kleding die ik vandaag draag vind ik, zoals op de foto hiernaast te zien is, erg leuk. Ik draag een stoere grijze broek met gaten en een grijze trui met tekst er op.

Zonder de witte blouse onder de grijze trui zou deze outfit voor mij een tikkeltje te stoer zijn, maar doordat ik er een witte blouse onder draag zie ik er toch nog netjes uit. En ik draag er ook nog eens mijn favoriete zwart-wit gestreepte sneakers onder. Well done, my love.

Dag 5

Met wat ik vandaag draag ben ik niet zo blij, en dat is nog zacht uitgedrukt. Ik draag een zwarte broek, zwart t-shirt en een zwart vest dat van mijn vriend is. Daarbij draag ik sneakers met oranje bloemen er op. Hmmpfff, saai al dat zwart! En waarom wil hij dat ik zìjn vest draag!? Ik vind dit meer een outfit voor een avondje bankhangen.



Dag 6

Op de een na laatste dag haalt vriendlief een erg gekreukte groene blouse tevoorschijn. Pfoe, moet ik gaan strijken!? Normaal gesproken hoor ik een stem in mijn hoofd heel hard ‘laat maar’ roepen als ik een gekreukt kledingstuk van een kleerhanger haal, maar ditmaal maakte ik een uitzondering en besloot toch maar de strijkplank onder het stof vandaan te halen. Tijdens het strijken besef ik dat het een onbegonnen zaak is. Die storende kreukels krijg ik er simpelweg niet uit. Hierbij draag ik een simpele zwarte skinny jeans en mijn zwarte suède gympies die ik al een tijdje – bewust – niet meer gedragen heb. Deze sneakers draag ik liever niet omdat ik ze een tikkeltje lomp vind, maar met deze combi is niks mis.

Dag 7

Vandaag is het Eerste Kerstdag, dus ik draag natuurlijk een foute kersttrui die ik vorige week op de kop heb getikt. Mijn vriend zegt dat hij wel weet hoe je ondanks de ontzettend foute kersttrui tòch een leuke outfit kunt maken. Hij rommelt wat in de kast en haalt mijn witte lange blouse tevoorschijn. ”Draag deze onder de trui, zodat het kraagje er bovenuit komt”. Hè, best leuk!

Conclusie

Oke, ik moet eerlijk toegeven dat hij het niet slecht gedaan heeft. Ik heb immers geen mensen met opgetrokken wenkbrauwen naar mijn kleding zien kijken. Niet alle outfits passen even goed bij me, maar met wat aanpassingen kunnen ze er best mee door, toch? Ik wil niet zeggen dat hij elke dag mijn kleding mag klaarleggen, maar ik kan hem op z’n tijd prima om kledingadvies vragen.

Wat me opviel is dat hij veel kledingstukken heeft gepakt die ik zelf niet zo snel uit de kast zou halen. Zou het een hint zijn?

LEES OOK:

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.