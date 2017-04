 “Doe je vriendinnen een lol en vraag hulp”

‘I am a woman, what’s your superpower?’ Hanneke (36) is een ‘sucker’ voor inspirerende quotes, maar deze heeft een nare bijsmaak. Niet omdat ‘ie een beetje flauw is, maar juist omdat ‘ie zo pijnlijk dicht bij de waarheid ligt.

Ik – en vele vrouwen met mij – denk namelijk regelmatig dat ik superpowers heb. Dat alles maar gewoon moet en dat ik het goed moet kunnen, het leven. En dus vraag ik nauwelijks om hulp. Of eigenlijk, nooit.

Zelfs als het me wordt aangeboden zeg ik ‘nee joh’ en voel ik ‘jaaaaa!’. Vorige week nog, appte mijn moeder dat ze vrijdagmiddag vrij was en of ze me kon helpen met iets. Ze weet dat ik als zzp’ende co-ouder vaker hol dan stilsta. En dat ik vaak ‘prima’ zeg als eigenlijk doodmoe ben. Zelfs met een vrije middag op een presenteerblaadje moest ik er toch nog een paar dagen over nadenken. Alsof hulp aannemen een teken van zwakte is.

Uiteindelijk stemde ik – lekker last-minute – toe, maar niet zonder de bekende ‘omwegvraag.’ Je weet wel: de voorvraag voor de hoofdvraag. Zoals een kind dat eerst uitdrukkelijk vermeld hoe warm het is voordat de smeekbede om het ijsje komt. Ik hoorde mezelf vragen: “Heb jij eigenlijk een sleutel van mijn huis?,” zodat ik de vraag of zij mijn jongens van school zou halen alleen nog maar hoefde in te koppen.

Nergens voor nodig natuurlijk. Maar dat is de superwoman in mij. Dat stemmetje dat toch nog even zegt dat ik het heus allemaal wel zelf kan. Wat misschien ook zo is, maar niet per se hóéft. Een goede vriendin zei laatst: “Wat je niet tegen mij zou zeggen, moet je ook niet tegen jezelf zeggen.” En dat is zo waar! Tegen haar zou ik nooit zeggen dat ze het allemaal zelf moest rooien als ze op haar tandvlees loopt. Ik gun haar het beste en zie haar graag blij. En dat hebben mensen met mij gelukkig ook.

Het is juist fijn om iemand te helpen. En als het niet kan, dan hoor je dat vanzelf. Die ‘nee’ is niet zo hard als we hem soms voelen. En gaat 9 van de 10 keer over tijd en niet over daad. Het is ergens vrij arrogant om te denken dat je het allemaal zelf wel fikst. Doe je vriendinnen een lol en vraag om hulp.

Uiteindelijk hadden mijn kinderen een heerlijke middag met opa en oma, genoot ik van een mooie wandeling door de duinen en zaten we ’s avonds vol positieve energie aan mijn moeders andijviestamppot.

Wat een superwoman, die moeder van mij.

Hanneke Mijnster (36) is jongensmoeder, recent single en freelance verhalenmaker. Met rasse schreden vindt ze haar weg tussen co-ouderschap en carrière. Ze leert het leven en vertelt er graag over. Samen met Guus (8) en Freek (6) en haar lieve vriendinnen maakt ze van elke dag iets moois.

