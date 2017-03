Waarom ik vind dat vrouwen op moeten houden om zo kritisch over elkaar te zijn

We vroegen Libelle’s Liesbeth (45) om eens te schrijven over de universele vrouweneigenschap ‘oordelen’. Waarom vinden we altijd iets van alles? En waarom bekritiseren we elkaar regelmatig? Een lastig onderwerp, maar Liesbeth vindt er wel wat van.

Vrouwengedoe. Als ik dat zeg, weet iedereen meteen waar ik het over heb. Over geroddel, onnodig oordelen, een tikje afgunst en waterdichte groepjes. Ik weet dat ik me met dit onderwerp op glad ijs begeef, maar soms is het wel goed om dat te doen. En als ik uitglijd dan heb ik het misschien wel mis.

Megabaan

Ik veroordeel niet zo snel, vind ik zelf. Maar als ik goed nadenk, doe ik dat misschien toch. Ik vind het bijvoorbeeld superirritant als vrouwen roddelen over anderen. Maar wie ben ik om dat te veroordelen. Dus ook ik ben kritisch en vind dat anderen zich anders zouden moeten gedragen. Een veelgehoord oordeel: ‘Moeders die vier à vijf dagen werken worden bestempeld als ‘workaholic of carrièrejagers’ die nooit thuis zijn. Maar we kunnen ook zeggen: ‘zo gaaf, zij heeft een megabaan en runt ook nog een gezin’.

‘Tikkie’

Een ander vrouwending is als de rekening gedeeld moet worden. Dan wordt er gewikt en gewogen wie wat besteld heeft. Hele rekensommen worden gemaakt. En uiteindelijk krijg ik een ‘Tikkie’ met het exacte, door mij geconsumeerde bedrag. Wel eerlijk hoor, maar o zo ingewikkeld. Mannen zijn zoveel duidelijker in dit soort dingen. Niemand kijkt wie, wat besteld heeft. Ze delen de rekening. En als er een minder heeft gegeten dan komt dat een andere keer wel weer goed. Veel relaxter. Ze zitten dus ook nergens mee.

Hardlopen

Nu ben ik zelf ook niet zo heel gevoelig ben voor vrouwendingen. Ik ben namelijk vrij direct. Maar ik weet wel dat me dat niet altijd in dank wordt afgenomen. Zo hoor ik andere moeders alweer zeggen: ‘oh is Lies niet op de koffieochtend. Ze moest zeker weer zo nodig hardlopen’. En dat klopt, ik loop liever een uurtje hard dan dat ik met twintig vrouwen aan een tafel moet zitten. Dat is niet mijn sterkste kant.

Bovendien gaat het aan zo’n tafel heel vaak over de onvolkomenheden van mannen. Of over andere moeders die er niet zijn omdat ze werken of hardlopen. En mannen op hun beurt, hebben het helemaal niet over de negatieve dingen van hun vrouwen. Echt, ze hebben wel wat beters te doen als ze samen in de kroeg staan. Dan hebben ze het over voetbal of over de knappe juf op school. Maar niet over hun vrouwen die zo lopen te zeuren.

Veelzijdigheid

Misschien moeten wij dat ook eens proberen. Gewoon lekker over onszelf praten, vertellen wat ons bezighoudt, waar we blij van worden. En samen plannen maken voor nog meer leuke dingen. En een ding is zeker: vrouwen zijn toch veel specialer dan mannen. We zijn multitaskers, emotioneel, veelzijdig en we kunnen het onszelf soms knap moeilijk maken. Daarom gaan de meeste boeken ook veel vaker over vrouwen dan over mannen. Die zijn immers maar saai en rechtlijnig. Toch? Laten we die veelzijdigheid koesteren en elkaar vooral wat meer complimenten geven. We doen het gewoon hartstikke goed! Daar mogen we best trots op zijn.

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

LEES OOK: