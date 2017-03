Ik probeerde een week lang voor 15 euro te eten en dít is het resultaat

De supermarkten zijn tegenwoordig zo slim ingedeeld dat je áltijd met meer naar huis gaat dan je eigenlijk nodig hebt. Ik tenminste. Daarom ging ik de uitdaging aan om een week lang voor 2 personen te koken voor slechts 15 euro.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel goed bijhoud hoeveel geld ik per week uitgeef aan het avondeten (dat is waar het hier om gaat) dus deze challenge was zeer welkom. Maar is 15 euro nou heel weinig of is het eigenlijk prima te doen om hier 7 maaltijden voor 2 personen van te koken? Volgens het Nibud kost een warme maaltijd voor 2 personen gemiddeld 3,88 euro. Dat zou betekenen dat je met z’n tweeën per week €27,16 kwijt bent aan het avondeten. Een week lang voor 15 euro eten, is dus best een uitdaging.

Boodschappen

Omdat ik wil voorkomen dat ik aan het einde van de week nog 50 cent over heb en nog 2 dagen moet eten, bedenk ik van te voren alvast wat ik de hele week ga eten. Best een puzzel, met dit budget. Ik besluit om ook maar meteen alle boodschappen in 1 keer te halen, zodat ik niet alleen tijd bespaar, maar hopelijk ook geld. Je kunt natuurlijk niet alle ingrediënten precies in de hoeveelheid kopen die je die week nodig hebt, dus ik probeer redelijk binnen mijn budget te blijven en thuis uit te rekenen hoeveel ik deze week nou echt kwijt ben. En dat valt me echt reuze mee: voor het bedrag van €13,07 heb ik 7 avondmaaltijden voor twee personen gekookt. En nee, ik heb geen één avond brood met pindakaas gegeten.

Het menu

De eerste dag van de week begonnen we maar meteen met het meest exotische wat er die week op tafel zou komen: zoete-aardappelcurry. Een gerecht met rijst, groenten, zoete aardappel, kokosmelk en…jawel, kip. Ik heb voor die 13 euro zelfs nog een beetje vlees kunnen eten. Niet veel, maar toch.

Op de tweede dag stond er wel alleen groente op het menu, maar ook zonder balletjes viel de groentesoep in de smaak. Op de derde dag was het tijd voor een van mijn favorieten: pasta. Ik koos voor spekjes in de saus omdat deze relatief goedkoop zijn. De volgende dag aten we de pasta weer, want dat is veel goedkoper dan voor 1 keer koken.

Stamppot

Vrijdagavond was pannenkoekenavond. Goedkoop, lekker en ook nog eens zo op tafel. Eigenlijk het ideale budgetproof gerecht. Ik sloot de week af door weer in een keer voor twee avonden stamppot te koken. Zonder worst, maar dat had achteraf ook nog wel binnen het budget gepast.

Gezonde keuzes

Zo zie je dat je eigenlijk prima een week lang voor 15 euro kunt koken. Heel gevarieerd is het niet, maar toch heb ik binnen dit budget (op de pannenkoeken na, maar dat was mijn eigen schuld) best gezonde keuzes kunnen maken én had ik tijd over omdat ik maar 1 keer boodschappen heb gedaan deze week. Mocht de bodem van je portemonnee deze maand iets eerder in zicht zijn dan het einde van de maand, kun je het dus prima een weekje redden met 15 euro.



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK: