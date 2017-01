Eerst zien, dan geloven, denkt Libelle’s Daphne vaak als ze allerlei horrorverhalen hoort over het niet verwijderen van make-up voor het slapengaan. Een week lang nam ze de proef op de som en kroop ze mét make-up haar bed in.

Je hebt het vast weleens meegemaakt: 1 alcoholische versnapering te veel met als resultaat dat je maar gelijk je bed induikt. Je make-up laat je voor dat ene nachtje maar even voor wat het is. Is dat nou echt zo’n ramp? Volgens Sophie van Beautysalon Hardenberg kan dit wel degelijk kwaad. “Je make-up laten zitten, kan zelfs na één nachtje al ernstige gevolgen hebben”, vertelt ze. ’s Nachts herstelt de huid zich en scheidt het de afvalstoffen via de poriën uit. Als er nog make-up opzit, kan je huid zich niet vernieuwen en wordt-ie snel grauw. Als je mascara niet verwijdert wordt die hard, gaat klonteren en vervolgens kunnen je wimpers afbreken.” Dat is geen fijn vooruitzicht: tijd om het zelf maar eens onder de loep te nemen.

Met eigen ogen

Net als de meeste andere vrouwen heb ik ’s avonds een vast ritueel voordat ik naar bed ga. Make-up eraf halen is daar één van. Ik haal het er niet af omdat ik in al die bangmakerij geloof, maar omdat ik het fijn vind. Lekker met een fris koppie naar bed. Toch vond ik het tijd om zelf maar eens te testen of ik de verhalen van afgebroken wimpers en verstopte poriën moet geloven.

Huidcheck

Naar mijn idee is mijn huid in goede conditie. Ik ben ervan overtuigd dat je niet te gek moet doen met allerlei middeltjes om je huid het beste te onderhouden. Schoonhouden is het belangrijkst, en voor de rest kan-ie zichzelf verzorgen. Toch controleert Sophie mijn huid vóóraf en na afloop om te kijken of zij ook verschil ziet. Sophie vertelt dat mijn huid er egaal uitziet. Toch merkt ze wel op dat er rond mijn ogen wat schrale plekjes zitten. “Dit komt omdat je reinigt met een milk, deze kan de traanbuis verstoppen en dit veroorzaakt irritatie.” Verder is ze tevreden en vindt ze mijn huid goed gehydrateerd: check!

Eerste nacht

En zo breekt de eerste nacht aan. Met mijn eyeliner, mascara, wenkbrauwpoeder, wenkbrauwgel en een beetje blush beland ik in bed. Nog geen kwartier later sta ik alweer voor de spiegel, want er zit iets in mijn oog. Argh!

Opgezwollen ogen

Gedurende de week heb ik niet het idee dat mijn huid er slechter op wordt. Misschien is een week te kort om echt verschil te merken? Maar wat niet te missen is, zijn mijn dikke en rode ogen. Hoe kan het dat mensen die met make-up op slapen hier geen last van hebben? Mijn oogleden zijn aanzienlijk dikker en ik voel dat ze geïrriteerd zijn. Laat deze week snel voorbij zijn.

Wasgoed

Ook stroomt mijn wasmand vol met kussenslopen. Je kunt de volgende ochtend precies zien wat ik op mijn gezicht heb gesmeerd. Bah! En no way dat ik de volgende nacht daar weer met mijn gezicht in ga liggen.

Analyse

Na een week lig ik weer in de behandelstoel bij Sophie. Ze merkt direct op dat ze verschil ziet: “De huid heeft wat rode en geïrriteerde vlekjes gekregen. Wel is het rondom de ogen rustig geworden omdat er geen reinigingsmilk gebruikt werd. Daarentegen zijn wel een aantal wimperhaartjes afgebroken, waarschijnlijk omdat de mascara er niet is afgehaald. En zoals je zelf al hebt gemerkt, zijn je ogen wat opgezet.”

Conclusie

Mijn huid is er binnen een week al flink op achteruit gegaan en ik vond het ronduit irritant om met make-up op te slapen. Vanaf vanavond ga ik mijn huid dus gewoon weer netjes schoonmaken voor het slapengaan.

