Ik stond een week lang elke dag om 5 uur op – dit is het resultaat

Steeds meer mensen zetten hun wekker tegenwoordig om een uur of 5. De reden? Je zou er mentaal en fysiek sterker door worden. Libelle’s Caroline wilde dat weleens proberen en nam zich dus voor om 7 dagen lang om 5 uur op te staan.

Het komt vaker voor dan ik eigenlijk zou willen: ’s avonds zit ik in plaats van op de bank, achter mijn bureau. Mails beantwoorden, een artikel afmaken, mijn administratie doen: het zijn dingen waarvoor ik overdag vaak geen tijd heb en die ik daardoor na werk nog doe. Een avondje netflixen of een boek lezen schiet er daardoor vaak bij in. Vervelend, want ontspannen is juist zo goed voor je, zeker in drukke tijden.

Simpele oplossing

Precies op het moment dat ik me voornam iets vaker te ontspannen (maar eigenlijk niet wist hoe), las ik dit artikel op Libelle.nl, waaruit blijkt dat er een simpele oplossing voor is: zet je wekker een uur of zelfs twee uur eerder. De tijd die je ’s ochtends overhebt, kun je gebruiken om de dingen te doen waardoor jij ontspant. Yoga, de krant lezen, uitgebreid ontbijten of zelfs schilderen: doordat je de dag ontspannen begint, brengt dat gedurende de dag ook een bepaalde rust met zich mee. Die twee uur of dat ene uurtje kun je helemaal aan jezelf besteden. Laat je werkmail nog even dicht, ga niet de rotzooi van je kinderen opruimen: doe iets voor jezelf. Daar word je zowel fysiek als mentaal sterker en minder gestrest van.

Resultaat

Dit klonk mij goed in de oren, en dus besloot ik het een week te proberen. In plaats van half 7/7 uur, zette ik mijn wekker om 5.00 uur. Hoewel ik er zin in had en er iets van wilde maken, dacht mijn lichaam daar totaal anders over. Het is me maar 1 keer gelukt om ook echt mijn bed uit te komen. De rest van de dagen verzette ik mijn wekker half slapend weer naar 7 uur. En op die ene dag dat het wel lukte, verveelde ik me eerlijk gezegd kapot. Een half uur voordat ik weg ‘mocht’, zat ik al bepakt en bezakt klaar, voor me uit starend en op de klok kijkend. Niet helemaal zoals gepland dus. Om er toch nog iets van te maken, zette ik de week erna mijn wekker om 6.00 uur. Iets later, en dit keer wél met resultaat. In de video vertel ik je waarom deze variant me wél beviel.

Wat mij betreft is dit experiment voor herhaling vatbaar. Dus heb jij ook vaak het gevoel dat je te weinig kunt ontspannen ’s avonds? Wie weet is het een idee om het eens een week te proberen. We zijn benieuwd hoe het je is bevallen!

