Zoek de verschillen

Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (15 en 11) en een dochter (13). Als kind had ze een poster van Willem- Alexander boven haar bed hangen, omdat ze zoveel op hem leek.

De kamer van onze jongste zoon hangt vol Pokémon-posters, en boven het bed van onze dochter hangen vooral afbeeldingen van paarden en puppy’s. Heel anders dan bij mij vroeger. Toen hing Willem-Alexander boven mijn ledikant. Niet dat ik toen al fan was, maar omdat mijn moeder vond dat ik sprekend op hem leek. Of hij op mij, want ik ben vier maanden ouder. Toevallig kwam die poster uit een Libelle uit 1968. Toen we vijf jaar later verhuisden, is de poster nooit meer opgehangen. Waarschijnlijk omdat de gelijkenis tussen de toenmalige kroonprins en mij steeds verder te zoeken was.

Inmiddels zijn we bijna een halve eeuw verder. Er is veel gebeurd, een hoop veranderd. Willem-Alexander werd koning en ik bleek voorbestemd om coördinator van de tekstredactie bij Libelle te worden. En daar komen de overeenkomsten toch weer bovendrijven: we hebben allebei een zeer verantwoordelijke baan, we hebben allebei drie gezonde kinderen, we moeten allebei een beetje aan de lijn gaan denken én we zijn dit jaar dus allebei 50. Maar waar bij onze koning 150 landgenoten mogen aanschuiven tijdens een feestelijk diner in het Paleis op de Dam, wacht ik met mijn feestje nog even op mijn man – die in december 50 wordt. Hoe onze levens ook verschillen of op elkaar lijken: ons beider jubileum is een mooie gelegenheid om het fotoalbum er weer eens bij te pakken.

Deze week in Libelle: Leve de Koning! Willem-Alexander 50 jaar, met de 50 mooiste foto’s. En ook: een interview met zangeres Do, cabaretier Viggo Maas zoekt uit hoe het zit met vrouwen en shoppen en acteur Gijs Naber krijgt 20 persoonlijke vragen voor zijn kiezen.

LEES OOK: