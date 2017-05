Waarom deze blote foto op de top van een berg voor wereldwijde ophef zorgt

Jaylene Cook en haar vriend Josh Shaw beklommen samen een hoge berg in Nieuw-Zeeland. Ze wilden het moment op het topje van de berg in stijl vastleggen.

En dus besloot Jaylene – na een tocht van 7 uur – voor het gemak haar kleren uit te trekken.

Respect

De vrouw, die model is, hield enkel haar schoenen, sokken, handschoenen en muts aan. De foto is gemaakt op Mount Taranaki en krijgt al duizenden likes. Maar niet iedereen in Nieuw-Zeeland kan het waarderen. Voor sommige inwoners van het land is de berg namelijk een ‘voorouder’. Daarom noemen vele Nieuw-Zeelanders het ‘respectloos’ dat Jaylene daar naakt op gaat staan.

Weerwoord

Maar de vrouw vindt de ophef allesbehalve terecht. “De foto is niet grof of expliciet”, reageert de Australische die vorig jaar in de Mexicaanse Playboy stond. “We hielden echt rekening met de geschiedenis van de berg en we hebben zelfs afval van andere opgeraapt. Het gaat er gewoon om hoe je naar de foto kijkt. Naakt zijn is niet beledigend en de tocht was echt uitputtend. Dus besloten we om onze kleren uit te doen en van de natuur te genieten”.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram