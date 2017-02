Boer Bertie is weer verliefd en haar nieuwe vriendin is géén onbekende

Wat een leuk nieuws: boer Bertie (42) is weer in de wolken. Sinds kort heeft ze een relatie met Rosita, zo laat Boer Zoekt Vrouw weten.

En wat helemaal leuk is: Rosita is geen onbekende.

Opnieuw

Ze schreef namelijk 3 jaar geleden een brief naar Bertie, toen zij meedeed met het populaire programma van de KRO-NCRV. Ze gingen toen ook al samen op date, maar Rosita had nog een andere vrouw in haar leven met wie ze het toen wilde proberen. De twee spraken elkaar niet meer. Tot nu. De andere relatie van Rosita is inmiddels gestrand. En ja, ook boer Bertie is weer single.

Samen

Inmiddels zijn de twee vrouwen stapelverliefd. Bertie: “Tijdens de opnamen was ik al erg onder de indruk van Rosita. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik was ook behoorlijk van slag toen ze aangaf niet meer door te willen. Daarna heb ik twee mooie jaren met Esther gehad. Dat Rosita nu opnieuw in mijn leven is, en er hopelijk nooit meer uitgaat, is een van de mooiste dingen die me is overkomen.”

Lief

Ook Rosita zegt dolgelukkig te zijn met Bertie: “Het was destijds ontzettend moeilijk voor me om Bertie te vertellen dat ik wegging. Maar ik vond dat ik dat moest doen, anders was het niet fair. Ik heb een kleine twee jaar een relatie met die andere vrouw gehad. De afgelopen jaren hadden Bertie en ik sporadisch contact en na de breuk met Esther hebben we elkaar opgezocht en de vlam sloeg meteen in de pan. Ze is de vrouw van mijn dromen.”

Dit is het profiel van Rosita.

Bron: Boer Zoekt Vrouw. Beeld: Shownieuws