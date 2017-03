Boer Geert moet het zonder zijn Geertje doen

Heeft boer Geert eindelijk de liefde van z’n leven gevonden, pakt zijn Geertje haar biezen om te emigreren naar Curacao. Toch hoopt Geert dat hun relatie de afstand overleeft.

Boer Geert hielp met frisse tegenzin zijn vriendin met het pakken van haar spullen, zo vertelt hij aan het AD.

VIDEO: DOODZIEKE JONGE VADER TROUWT DE LIEFDE VAN ZIJN LEVEN

“Het is dubbel om haar mee te helpen haar spullen in te pakken. Ik help haar weggaan terwijl ik haar wil houden. Maar je moet niet haatdragend zijn. Ik kan dit voor haar doen en dan doe ik dat.”

Er snel bij zijn

Geert wist al dat Geertje bezig was met het kopen van een huis op Curacao toen hij contact met haar zocht nadat zijn relatie met Boer zoekt vrouw-winnaar Hetty op de klippen liep. “Haar dochter heeft daar een tijd gewoond en zo is ze verliefd geworden op dat eiland. Ik dacht: ik moet er snel bij zijn voordat ik haar kwijt raak.”

‘Ik hou van haar’

Zijn omgeving heeft nogal twijfels bij de relatie en moedigt de boer aan op zoek te gaan naar een andere vrouw. Daar wil Geert voorlopig niets van weten. “Ik hou van haar, ik ben gek op haar. En zij op mij. En stel je voor dat ze na een jaar terugkomt? Kijk, als ze nu tien jaar blijft zou je je kunnen afvragen of het de moeite dan is. We moeten zien hoe het loopt. Ze laat in elk geval wat kleren bij mij achter. Dat zegt toch ook wat? Dan komt ze toch terug?”

LEES OOK:

Bron: AD. Beeld: Brunopress