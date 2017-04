Boer Riks had al tijdens citytrip met Marit gevoelens voor een ander

Miljoenen mensen keken toe hoe boer Riks de arme Marit op citytrip de deur wees. Maar wat blijkt: al tijdens dat reisje zat Riks eigenlijk met z’n gedachten bij iemand anders.

In de laatste aflevering biecht de Drentse boer op dat hij al voor hij meedeed aan Boer zoekt Vrouw geïnteresseerd was in een andere vrouw. En het blijkt ook nog eens iemand die heel dicht bij huis was; Nicole was tot voor kort zelfs in dienst van Riks. Ze liet destijds aan de boer blijken dat ze interesse in hem had, maar Riks stuurde haar, waarschijnlijk op z’n Riks, naar huis.

‘Domme knuppel’

Vervolgens bleef het knagen tijdens de citytrip en nadat hij Marit de deur had gewezen, besloot hij toch weer contact te zoeken met Nicole. Dat dat misschien niet de slimste move ooit is geweest, ziet Riks nu ook wel in. “Je weet pas wat je mist, als je het niet meer hebt. Ik ben soms gewoon een domme knuppel.”

