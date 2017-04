Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom Riks tóch wakker lag van Marit

Libelle’s Elselien blogt over ‘Boer zoekt Vrouw’. Ze snapt heel goed dat Sandra de nacht doorbracht in een hotel en is onder de indruk van Marits doorzettingsvermogen.

Aflevering 11: het weekendje weg.

Olke (51), Texas (VS)

De koeienboer was surpriseeeeed dat Sandra voor de zekerheid een hotelletje had geboekt, maar ik begrijp de blondine wel. Alberdien was weer lekker in Friesland aan het PLEEEENKEN en ons Yvon zou pas ná het liefdesweekend weer op de stoep staan. Wie weet wat de ik-wil-geen-jaar-wachten-boer allemaal in petto had om de Brabantse in Texaaaas te houden? Sandra was het liefst linea recta naar het vliegveld gereden, maar kreeg een verrassing bij de koffie. Geen koekje, maar DE KAART. Ze was haar ‘spontane actie’ alweer bijna vergeten, maar hier stond toch echt zwart op wit dat zíj met de koeienboer op weekend wilde (en nog veel meer). Voor een potje krûppe was Olke uiteraard wel te porren, maar Sandra bestelde SEPARATED ROOMS. Het bubbelbad bleef (godzijdank) uit, maar er borrelde ook geen liefde op. Of Sandra klaar is voor Texas, vroeg de cowboy. Volgens mij kan de Brabantse er prima aarden. Maar of ze klaar is voor Olke? Geen commentaar.

David (27), Roemenië

EINDELIJK WAS HET ZOVER: onze casanova maakte onder het genot van een schaal appels en tomaten (die kleurden zo leuk bij Yvons blouse) bekend wie de liefde van zijn leven is: (plan B) Mara. Zij snapt het gewoon, concludeerde de Roemeen. De Utrechtse Susanne niet. Zij twijfelde de afgelopen week over ALLES, al wist ze één ding zeker: ze had te veel getwijfeld. En nu moest zij haar koffers pakken en kroop de dolverliefde Mara in de bodywarmer (én badjas) van de varkensboer. Ik vermoed dat David nog wel heel even aan Susanne gedacht heeft toen hij wakker werd naast de brunette, maar het is en blijft een man. Die roeien met de riemen die ze hebben. David heeft namelijk ‘echt het gevoel dat het echt gaat werken’. En dat vindt ik-begreep-jongens-nooit-zo-goed-Mara ook. Super, ECHT SUPER. Als de charmeur nu maar niet te snel is uitgekeken op de studente. Want David functioneert – in tegenstelling tot zijn Zambiaanse collega – toch het beste met zoveel mogelijk vrouwelijk schoon om zich heen…

Marc (37), Zambia

De visboer vond het allemaal maar ingewikkeld: al die vrouwen die iets van hem wilden. Maar nu hij Anke het land heeft uitgezet en hij zijn pijlen puur en alleen op de olifantendokter kan richten, gaat het best wel lekker met de knapperd. Zelfs het kamperen – voor velen dé ultieme relatietest – verliep soepel. Al staat dit stel natuurlijk met 3-0 voor met Annekim die in een tent wóónt. Gelukkig mocht de krullenbol ook nog in een echt bed slapen en ging de paringsdans in het resort vrolijk verder. Toch raad ik de Zambiaan aan om niet te hard van stapel te lopen. Want dokter AK vindt het nu nog schattig als je haar de les probeert te lezen over zwemmende olifanten, maar dat zal geen maanden duren. Enne Marc… Een hond KOOP je. Een vrouw niet.

Herman (25), Frankrijk

Een stukje Boer Zoekt Vrouw meets Ik Vertrek, maar dan precies de afleveringen waar je niet over Twittert. Het romantische chateau, de ontluikende liefde tussen de Fransman en zijn Fleur: alles was slaapverwekkend PERFECT. Nou ja, behalve het ritje op de segway dan. Hartstikke leuk bedacht door de KRO, maar Herman denkt dat hij toch ‘liever loopt met Fleur want dan ken je effe lekker gearmd lopen’. Dat snappen we Herman, zeker met het naderende afscheid tussen de 2 tortelduifjes. Want dat zal een stuk emotioneler worden dan het afscheid van onderstaande boer.

Riks (39), Canada

Wel-gemakkelijk-hè-zo’n-bagagemannetje-Riks ging naar de sneeuw met zijn Marit. Alhoewel, laat dat ‘zijn’ maar even achterwege. De botte boer maakte na het zien van het handdoekenhart (‘dat had ik thuis niet zo opgevouwen’) pijnlijk duidelijk dat de red head nu niet moest denken dat ze een stelletje waren. Marit (wel je ogen dichtdoen tijdens het bidden!) liet zich nog niet uit het veld slaan en veegde sneeuwvlokjes uit zijn wimpers, vouwde haar hand in de zijne en verzamelde al haar moed voor DE KUS. De Canadees dook nog net niet aan de kant om vervolgens te concluderen dat Marit ‘een lastige vrouw’ is. Ik had de (harten)handdoek na dit debacle al lang in de ring gegooid, maar Marit was niet voor niets naar de andere kant van de wereld gevlogen en had de ijdele hoop dat de boer tóch nog wakker van haar zou liggen dromen. De Canadees lag ’s nachts juist te denken (denkt hij) over het juiste moment om er definitief de brui aan te geven. Je vraagt je toch af wie deze man heeft opgegeven voor BZV (dat kan hij onmogelijk zelf gedaan hebben), want één ding is zeker: de Canadees wilde dan wel een stiefmoeder voor zijn kinderen, maar niet perse een vrouw voor zichzelf. Riks is het gelukkigst met niks. Duuuuuuusss.

