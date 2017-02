Boer Zoekt Vrouw-blog: waarom Herman het model moet laten schieten

Libelle’s Elselien is dol op ‘Boer zoekt Vrouw’. En net als de rest van Nederland heeft ze er een mening over. Na elke aflevering zet ze hier haar gedachten op papier.

Aflevering 2: de brieven.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik was mijn geloof in de liefde even kwijt toen onlangs bekend werd dat Johan en Ingrid, het ultieme BZV-liefdeskoppel uit Denemarken, uit elkaar zijn. Als het zelfs hen niet lukt om een relatie te laten slagen, wie dan wel? Gelukkig is niet iedereen zo verbitterd als ik en zijn er 1199 vrouwen die godzijdank nog wél in de liefde (voor Marc) geloven.

Proost

En dan óók nog bereid zijn om er huis en haard voor te verlaten. Voor wie ook alweer? Het is natuurlijk alweer even geleden dat de 5 boeren zich aan ons voorstelden, maar de aankomst per boot friste het geheugen snel op. De immer perfecte Marc, onverstaanbare Riks, zenuwachtige Herman, huggende Olke en vrolijke David. Een beetje nerveus waren ze wel, de mannen. Maar al snel werd er op de SS in Rotterdam geproost, gelachen en gegeten. Al was dat laatste wat Riks betreft bij voorbaat al te weinig.

Riks (39), Canada

Over weinig gesproken: de lieverd zei wel dat hij ‘best tevreden’ was met de 36 brieven die Yvon voor hem had meegenomen, maar ik bespeurde toch een kleine teleurstelling in zijn ogen. Zeker toen later bleek dat zijn postzak de kleinste was van allemaal en niet híj, maar de onervaren Herman een topmodel had binnengesleept. Toegegeven: het siert Riks wel dat hij éérst de brieven las en dan pas naar de foto’s keek.

Olke (51), Texas (VS)

Eerst lezen, dan kijken? Dat kun je over Olke uit Texas niet zeggen. Die liet het leeswerk aan zijn identieke zussen over en rukte zelf meteen alle foto’s uit de enveloppen. Het zij hem vergeven, want de koeienboer uit Texas had ook een hoop te doen. Hoewel hij oprecht blij zou zijn met 30 brieven, kreeg hij er 206, een gescheiden-mannen-record in de BZV-geschiedenis! En de boer met de liefste ogen leerde ook meteen een wijze les: je kunt wel een vrouw zónder kinderen willen die jonger is dan jijzelf, maar het gaat uiteindelijk allemaal om de klik. Zou er chemie ontstaan tussen hem en briefschrijfster Henriët, die een stal voor haar pony eh… een grote liefde zoekt? Tip voor Olke: luister naar boer David. Altijd.

David (27), Roemenië

Waarom de andere boeren naar onze Roemeense avonturier moeten luisteren? Bij David gaan alle alarmbellen rinkelen als een vrouw schrijft dat ze na het rijden, knuffelen, borstelen en voeren van haar paard misschien, héél misschien, ook nog wel tijd voor hem heeft. EEN PAARD HOORT NIET OP NUMMER 1. Zeker niet als je zoals David – een man naar mijn hart sinds ik gebeten ben door een pony – niets met paarden hebt. Dus briefschrijfster Jorien: begin tijdens de speeddate niet over Anky van Grunsven en let verder ook een beetje op je woorden. Want je complimenteert David niet door te zeggen dat je het knap vindt dat hij ONDANKS zijn boer-zijn ook nog een echte ondernemer is.

Herman (24), Frankrijk

De voorstelaflevering waarin de Franse Herman opbiechtte dat hij nog nooit een vrouw gekust heeft was al prachtig, maar gisteravond werd pas echt geschiedenis geschreven. In een uur tijd zagen we de 24-jarige Herman veranderen in een man. Zónder de hulp van zijn moeder las hij zijn 40 liefdesbrieven waarbij hij regelmatig vol ongeloof opkeek. ‘Er doet geen andere Herman mee, dus ze zullen wel voor mij zijn.’ Ja Herman, ze zijn allemaal voor jou. Maar één tip: schuif dat model door naar de boer hieronder (of desnoods naar die arme Riks), want Anke (die haar bakkersbaas eeuwig dankbaar mag zijn) is de vrouw voor jou. Ze is gevoelig, speelt een instrument en kan je van alles leren op liefdesgebied want ze is ‘een paar keer met een jongen meegegaan’. Je moeder zal het met me eens zijn.

Marc (37), Zambia

Die arme, arme Marc. Hij zat al met zijn handen in het (best wel kalende!) haar nog voor hij was begonnen met het lezen van zijn 829 brieven. Misschien kan hij een lotgenotengroep opstarten met tulpenboer Tom, die er 1800 ontving (da’s pas veel!).

Marc was de wanhoop nabij en wilde al die geknutselde liefdesvissen al in de Maas gooien, maar gelukkig was ons Yvon net op tijd voor een fijne peptalk. Waar hij bang voor was, vroeg ze. Om WEER een foute keuze te maken. Wéér? Wat, hoe, wanneer? VRAAG HET YVON, VRAAG HET! Maar nee hoor, nu weten we nog niets over het relatieverleden van de Zambiaanse hunk.

Wie weet krijgt de blonde briefschrijfster/reiziger/natural beauty de viskweker wél aan het praten. Al roept ze zelf ook al een hoop vragen op. Want voor zover ik weet gaan backpackers bananen plukken of in een restaurant werken als ze door hun reisbudget heen zijn, maar deze dame kwam thuis als koeieninseminator.

Enfin, het is hem gelukt: Marc heeft 10 vrouwen geselecteerd en kan gaan speeddaten. Ik gun deze knapperd de wereld, maar toch ben ik stiekem wel een beetje bang dat Marcs Boert Zoekt Vrouw-sprookje net zo eindigt als dat van medehunk Tom: met lege handen.

Libelle’s Elselien (26) groeide op in een boerderij zonder dieren, kijkt liever naar Ik Vertrek en BZV dan naar Netflix en heeft een hekel aan paarden en nepnagels.

