Bordje bij kinderopvang met duidelijke boodschap voor ouders gaat viral

“Je bent bezig met het ophalen van je kind. Kijk even niet op je mobieltje!”, zo staat er te lezen. En daaronder: “Je kind is blij om je te zien. Ben jij ook blij om hem of haar te zien? We hebben gezien hoe kinderen hun kunstwerkjes die ze die dag hadden gemaakt wilden laten zien aan hun ouders en dat hun ouders gewoon doorgingen met bellen. We hebben gehoord hoe een kind constant bleef roepen ‘mama, mama, mama’ en dat de moeder gewoon doorging met appen. Het is niet om aan te zien. Wegleggen dus, die telefoon!”

Eten geven

Juliana zag dit bordje hangen bij de kinderopvang van haar dochter. Ze plaatste het op Facebook en daar kreeg de post meer dan 117.000 likes. En dat is niet alles: het maakte tienduizenden reacties los bij mensen en het bericht werd meer dan een miljoen keer gedeeld. Sommigen vinden het geweldig, anderen vinden het ‘niet nodig dat een kinderopvang zich daarmee bemoeit’ en zeggen dat er ook ‘belangrijke dingen over de telefoon moeten gebeuren soms, zodat er geld wordt verdiend om je kind te kunnen voeden’.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook