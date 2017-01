Man redt schoolkinderen uit brandende bus maar verliest zoon en dochter

Een leraar redde meerdere kinderen uit een brandende bus in Italië. Maar hij kon zijn eigen kinderen niet vinden.

Bij de afschuwelijke busbrand kwamen gisteren 16 mensen om het leven en 7 anderen liggen nog in het ziekenhuis. In de bus zaten Hongaarse schoolkinderen die op skivakantie waren geweest in Frankrijk.

Vreselijk

Wat er was gebeurd? De bus raakte tijdens het rijden een pilaar. De wagen klapte van de weg af en daardoor vloog de bus in brand. Sportleraar Gyorgy redde zoveel kinderen als hij kon en werd daardoor een ware held. Maar het noodlot sloeg toe voor zijn gezin. Vigh verloor zijn 30-jarige zoon en 18-jarige dochter bij het ongeluk.

Vrouw

Ook zijn vrouw was mee op het schoolreisje. Hoe het met haar gaat, is niet duidelijk. De leraar ligt zelf met zware brandwonden in het ziekenhuis.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

In Australië is het nu 42 graden.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock