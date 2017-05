Held: Brandon (12) zamelt geld in voor zijn zieke juf

Al maandenlang gaat de 12-jarige Brandon iedere donderdag de deuren langs om zijn juf Mariska te helpen.

Juf Mariska is ziek en heeft lipoedeem. Ze heeft verschillende operaties nodig, maar die worden niet vergoed door de zorgverzekeraar omdat die dit ziet als cosmetische zorg.

Pijnlijke ziekte

En dat terwijl lipoedeem een chronische, niet te genezen en vaak ook pijnlijke ziekte is, waarbij grote hoeveelheden vetweefsel met hoge snelheid ontwikkeld worden op de benen, heupen, billen en/of armen. Door een stoornis in het lymfestelsel wordt het weefselvocht niet goed afgevoerd en ontstaan er pijnlijke zwellingen. Juf Mariska heeft daar erg last van.

Flessen

Daarom wilde Brandon zijn juf helpen. Elke donderdag gaat de jongen deuren langs om flessen in te zamelen om zo geld te sparen voor juf Mariska. Met de opbrengst van het statiegeld kan zijn juf (een deel van) de operaties vergoeden.

Dankbaar

Brandon zit op het speciaal onderwijs en Juf Mariska (27) heeft veel moeite in hem gestoken om hem te begeleiden.

“Hij heeft zich ontzettend goed ontwikkeld de afgelopen tijd en door middel van dit initiatief uit hij zijn dankbaarheid naar mij. Ik ben onwijs trots op hem en ik voel me ontzettend geliefd,” vertelt juf Mariska aan Hart van Nederland.

De teller van het opgehaalde geld staat nu op € 1.073,-. We wensen juf Mariska heel erg veel beterschap toe. En Brandon… Je bent een kanjer!

