Afschuwelijk: brandweerman vindt zijn eigen vrouw in autowrak

Een nachtmerrie voor een Duitse brandweerman. Hij was bij een auto-ongeluk ter plaatse, niet wetende dat hij zijn eigen vrouw uit het autowrak zou moeten halen.

De vrouw was onderweg naar huis, in de buurt van Hamburg, toen zij frontaal botste op een wagen met een 79-jarige bestuurder erin.

Verkeerde kant

De man op leeftijd reed op de verkeerde weghelft en dus was het ongeluk niet de schuld van de jonge vrouw. Het is nog onduidelijk waarom de bestuurder zo in de war was dat hij aan de verkeerde kant van de weg reed. Door de klap vervormde de auto helemaal, dat de vrouw volledig vast kwam te zitten. Daarom werd de hulp van de brandweer – en dus haar eigen partner – ingeschakeld.

Verdrietig

Maar hulpdiensten konden haar niet meer redden. Ze overleed enkele uren na het ongeluk in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar man blijft achter met hun 2 kinderen. Hoe het met de oudere man gaat, is niet bekend.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty